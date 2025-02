Zwischen Romantik, Regeln und Reinfall: Leben im Tiny House

Tiny-House-Traum trifft auf Bürokratie

Der Hauskauf ist nicht die einzige Hürde. Viele haben die Vorstellung, ein Tiny House lasse sich einfach auf die grüne Wiese stellen – und fertig. Doch das ist in Deutschland nicht möglich. Wer dauerhaft darin leben will, für den gelten dieselben Regeln wie beim Bau eines Einfamilienhauses. Es braucht Anschluss an Straße, Wasser und Kanalisation. Das Gebäude-Energie-Gesetz muss genauso wie der Bebauungsplan der Ortschaft beachtet werden. Auch Naturschutz, Brandschutz, Schallschutz und vieles mehr gilt es einzuhalten.

Umsetzung ist Neuland für viele Gemeinden

Klaus König hat lange mit der Bürokratie ringen müssen, ehe er sein Grundstück in Pirkach bei Emskirchen an Tiny-House-Besitzer verpachten konnte. Vom ersten Vorstellen seiner Idee bei der Gemeinde bis zum Bau der Häuschen vergingen rund vier Jahre, berichtet er. Für die Gemeinde war das Thema Neuland: "Wir sind vorsichtig an die Sache herangegangen und haben uns informiert: Wo gibt es sowas schon?", erinnert sich die Erste Bürgermeisterin, Sandra Winkelspecht (CSU).

Grundsätzlich sei die Gemeinde offen für das Vorhaben gewesen, so Winkelspecht. Dass bis zur Baugenehmigung trotzdem einige Zeit verging, liege an dem Verfahren, das unter anderem die Erstellung eines Bebauungsplans sowie eine zweifache Auslegung vorsieht. Grundstücksbesitzer Klaus König bestätigt, dass eigentlich von keiner Seite getrödelt wurde. "Aber über die Dauer sollte sich der Gesetzgeber schon Gedanken machen", fordert König. "Es war eine kleine Maßnahme, das Grundstück war da. Und 13 kleine Häuser – wir haben ja keine Wolkenkratzer gebaut."

Tiny-House-Pioniere im Fichtelgebirge

Wie es ist, wenn alle Hürden genommen sind, kann man im Fichtelgebirge beobachten. Bei Mehlmeisel ist 2017 die erste Tiny-House-Siedlung Deutschlands entstanden. 21 Häuser stehen hier auf 17.000 Quadratmetern Fläche. Weil sich immer wieder Interessierte melden, bieten die Bewohner regelmäßig Führungen durch die Siedlungen an, berichtet Wolfgang Schmitt, einer der beiden Geschäftsführer.

Ihm und den anderen komme es auf die Nähe zur Natur an und auf ein Leben ohne Ballast. Wer hierherkomme, könne zwangsläufig nur einen Teil seines Besitzes mitnehmen. "Das ist eine gewisse Freiheit auszusortieren, was in meinem Leben wirklich wichtig ist", sagt er. Es ist der Traum vom einfachen Leben im Tiny House – für die Bewohner in Mehlmeisel ist er wahr geworden.