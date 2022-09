Zwischen Rekordsommer und Energiekrise: Freibäder beenden Saison

Es war ein langer, warmer Sommer: Viele Menschen hat es heuer in die Münchner Freibäder gezogen. Angesichts der Energiekrise blicken die Stadtwerke München dennoch mit gemischten Gefühlen auf die Saison.

Ein Drittel mehr Besucher als vergangenes Jahr

Rund 953.000 Besucherinnen und Besucher seien seit Anfang Mai in die städtischen Freibäder gekommen, teilen die Stadtwerke mit. Fast ein Drittel mehr als im vergangenen Sommer, als das Wetter durchwachsen und wegen Corona der Einlass ohnehin auf nur eine begrenzte Zahl an Besuchern beschränkt war.

Zu hohe Heizkosten: Dantebad macht über den Winter zu

Wenn für Schülerinnen und Schüler am Montag, den 12. September, der letzte Ferientag ansteht, dann haben auch die meisten Freibäder in München zum letzten Mal geöffnet. Nur das Schyrenbad hat wie üblich noch bis Ende September offen - allerdings ab kommender Woche ohne Beckenheizung. Schuld ist die Energiekrise. Die macht sich auch im Dantebad bemerkbar. Das Bad wird heuer nicht in den Winterbetrieb gehen, sondern über den Herbst und den Winter schließen. Die großen Außenbecken hätten einen besonders hohen Energieverbrauch, wenn es draußen kalt wird, begründen die Stadtwerke die Entscheidung.

Hundebadetag zum Abschluss

Ein letztes Mal wird das Dantebad heuer am Freitag, den 16. September, öffnen: dann aber nur noch für Vierbeiner. Am Hundebadetag dürfen sich Hunde im Becken austoben, schwimmen und schlabbern. Denn die Chlorung des Wassers ist dann schon abgeschaltet.