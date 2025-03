Zwischen Krisen, Klima und Krieg – Was bewegt die Jugend?

Der Bundestag hat entschieden: Hunderte Milliarden sollen in Verteidigung, Infrastruktur und Klimaschutz fließen. Die politischen Bewertungen fallen unterschiedlich aus. Von sinnvollen Investitionen in die Zukunft sprechen die einen, von verantwortungslosen Rekordschulden die anderen. Eins ist allerdings sicher: Die Schulden zurückzahlen werden die nächsten Generationen. Wie stehen also junge Menschen dazu? Jugendverbände der Parteien zumindest sind gespalten: Während Jusos und Grüne Jugend die Milliarden-Investitionen grundsätzlich begrüßen, spricht sich die Junge Union gegen neue Schulden aus.

Verunsicherung wächst, politisches Interesse steigt

Doch dies ist nur ein Thema, dass die Jugend beschäftigt. Aus der Shell-Jugendstudie vom Oktober 2024, geht hervor, dass die Sorgen vor globalen Krisen wie dem Krieg in der Ukraine, dem Klimawandel und der zunehmenden wirtschaftlichen Unsicherheit wachsen. Eins ist auffällig: Während die Unsicherheit größer wird, steigt gleichzeitig auch das politische Interesse – und 75 Prozent der Befragten im Alter von im Alter zwischen 12 und 25 sind mit der Demokratie eher oder sogar sehr zufrieden.

Jugend ist politisch gespalten

Doch das Ergebnis der Bundestagswahl hat gezeigt, dass die Jugend in Deutschland politisch gespalten ist. Waren es bei der Wahl 2021 noch Grüne und FDP, die bei den Erstwählern besonders stark abgeschnitten haben, so hat sich das Bild nun deutlich gewandelt. Diesmal waren die Linken in dieser Altersgruppe mit 26 Prozent Zustimmung die erfolgreichste Partei – gefolgt von der AfD mit 19 Prozent.