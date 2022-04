Zwischen Hauswänden gefangen: Polizei rettet jungen Rehbock

Einen entspannten Dienstagabend nach Ostern hatten da wohl weder der Anwohner, noch der junge Rehbock. Ein Mann aus Stadtprozelten im Landkreis Miltenberg rief gegen 22.30 Uhr die Miltenberger Polizei, weil er einen Rehbock entdeckt hatte, der zwischen zwei Hauswänden feststeckte.

Laut dem Anwohner hatte das etwa ein Jahr alte Tier sich auf sein Hausdach verirrt, war dort abgerutscht und so in die missliche Lage gestürzt. Aus eigener Kraft kam der Rehbock von dort dann weder vor noch zurück, war jedoch augenscheinlich ansonsten wohlauf.

Gegen Mitternacht in die Freiheit

Die Rettung brachte ein Fenster in einer der Hauswände, durch das die Anwesenden das Tier mit vereinten Kräften an den Läufen ins Haus ziehen konnten. Mit einer Decke über dem Kopf wurde es beruhigt und schließlich - geschockt, aber unverletzt - gegen Mitternacht am Mainufer in die Freiheit entlassen.