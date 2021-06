Zwischen Freude und Enttäuschung: Public Viewing in Franken

DFB-Team abgeschottet in Herzogenaurach

Nur wenige Kilometer vom Biergarten entfernt hat die Deutsche Nationalmannschaft auf dem Adidas-Gelände ihr EM-Quartier. Von den Nationalspielern bekommen die Herzogenauracher bei dieser EM allerdings wenig mit. Die DFB-Elf verbringt ihre Zeit in der Stadt vollkommen abgeschottet von der Öffentlichkeit. So soll es aufgrund der Corona-Pandemie auch keine öffentlichen Termine in Herzogenaurach geben.

Alle Plätze im Public-Viewing-Biergarten in Herzogenaurach waren vorab reserviert worden. Spontan einen Platz zu bekommen sei nicht mehr möglich gewesen, so die Besitzerin des Gartens.