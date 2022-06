Zwischen Bienchen und Blümchen: Gärtner öffnen ihre Türen

Am Sonntag öffnen bayernweit Gartenbesitzerinnen und -besitzer ihre Gärten für Gäste. Sie gewähren Einblicke ihre grünen Oasen und bieten damit auch so manche Anregung. Auch zahlreiche Gärten in Mittelfranken öffnen für Besucherinnen und Besucher.

Besonders schöne Gärten werden gezeigt

Der Aktionstag wird überregional vom Landesverband der Gartenbauvereine organisiert. Ausgewählt werden die teilnehmenden Gärten von dem jeweiligen Kreisfachberater der Landratsämter. Es gibt keine konkreten Kriterien, die die Hobby-Gärtnerinnen und -Gärtner erfüllen müssen. Allerdings sollte es sich um einen besonders sehenswerten Garten handeln. Dieser wird vorher besucht und nach seiner Attraktivität bewertet.

Vielfalt in Feuchtwanger Garten

Rosemarie Karl aus Aichau, einem Ortsteil von Feuchtwangen, ist eine von vier Teilnehmenden im Landkreis Ansbach. Ihr Garten hat knapp 4.700 Quadratmeter Fläche und ist von der Landesvereinigung Gartenbau Bayern sogar als Naturgarten zertifiziert. Das bedeutet unter anderem, dass sie keine chemischen Pflanzenschutzmittel oder chemischen Dünger verwendet, ihr Garten frei von Torf und insektenfreundlich ist. Damit wurde auch sie für den Tag der offenen Gartentür ausgewählt. Die Feuchtwangerin hat einen Faible für Rosen, aber allgemein für alles was blüht. So gibt es neben Rosen- auch Staudenbeete und Blühflächen. Dazu baut Rosemarie Karl Gemüse an und hat zahlreiche Obstbäume – viel Arbeit, die für sie aber ihr Ausgleich zum Alltag ist. Sie freut sich darauf, am Tag der offenen Gartentür ihre Gäste für ihre Leidenschaft zum Gärtnern zu begeistern.

Viele Gärten in Mittelfranken dabei

Interessierte können am kommenden Sonntag den "Tag der offenen Garten" von 10.00 bis 17.00 Uhr besuchen. Welche Gärten in Mittelfranken dabei sind, zeigt ein Flyer (pdf). Darin finden sich die Teilnehmer nach den Landkreisen und Städten aufgelistet. Und man sieht gleich, ob es sich um einen Naturgarten, einen Rosen- und Ziergarten, einen Obst- und Gartenbauverein oder einen Gemüsegarten handelt.

Zudem weist der Flyer die Besucherinnen und Besucher auch nochmals darauf hin, dass sie sich in den Gärten als Gäste in häufig privatem Bereich befinden und sich auch dementsprechend verhalten sollten – damit alle ihre Freude an diesem Tag haben.