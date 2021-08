Zwillingsbabys misshandelt: Vater zu Haftstrafe verurteilt

Im Prozess um die Misshandlung von zwei Zwillingsbabys aus dem Landkreis Kelheim ist der Vater der Kinder am Freitag zu einer Haftstrafe von vier Jahren und drei Monaten verurteilt worden.

Knochenbrüche und innere Verletzungen

Die Richter am Regensburger Landgericht sahen es als erwiesen an, dass der damals 28-Jährige aus dem Raum Neustadt an der Donau die neugeborenen Zwillingen mehrfach geschlagen und geschüttelt hatte. Die Kinder erlitten dabei Knochenbrüche und innere Verletzungen. Mindestens einem der Junge werden dauerhafte gesundheitliche Schäden bleiben.

Ein überforderter Vater

Mindestens einmal habe der Vater beide Brustkörper "wie einen Schwamm" gequetscht, sagte der Vorsitzende Richter in der Urteilsbegründung. Die Zwillinge hätten sich zu diesem Zeitpunkt in "objektiver abstrakter Lebensgefahr" befunden. Allerdings ist sich das Gericht nicht sicher, ob sich der Angeklagte dessen bewusst war. Das Gericht geht davon aus, der Mann sei mit den schreienden Kindern überfordert gewesen, er habe sich abreagieren wollen.

An einem vorangegangenen Verhandlungstag hatte der Verurteilte ein Geständnis vortragen lassen. Dabei hatte er eingeräumt, bei einem seiner Kinder gewalttätig gewesen zu sein. Er habe sich überfordert gefühlt und die Kontrolle verloren.

Urteil noch nicht rechtskräftig

Die Staatsanwaltschaft hatte eine Strafe von viereinhalb Jahren Gefängnis wegen Misshandlung Schutzbefohlener in mehreren Fällen beantragt. Die Verteidigung hatte für eine Haftstrafe von nicht mehr als drei Jahren plädiert. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.