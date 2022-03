Zwillingsbabys misshandelt: Vater muss drei Jahre ins Gefängnis

Wegen schwerer Misshandlung seiner kleinen Zwillinge muss ein Familienvater für drei Jahre ins Gefängnis. Das hat das Landgericht Hof nun entschieden. In dem Prozess habe der 28-jährige Angeklagte die Tat bereut und das Urteil noch im Verhandlungssaal angenommen. Das erklärte eine Sprecherin des Landgerichts Hof auf BR-Anfrage.

Vater fügt seinem Baby Schädeldachbruch zu

Das Verhalten des Vaters gegen die beiden drei Monate alten Babys an einem Abend im Herbst 2021 sei von massiver Gewalt geprägt gewesen. Anders als vom Verteidiger gefordert, sah das Gericht keine Möglichkeit für eine Bewährungsstrafe. Der Vater hat unter anderem beim Wickeln seinen Arm auf den Körper seines Sohnes gedrückt und dabei dessen Bein gebrochen.

Wenige Stunden später traktierte er den zweiten schreienden Sohn, was zu einem Schädeldachbruch führte. Dabei habe konkrete Lebensgefahr für das Kind bestanden, so das Gericht. Die Ehefrau brachte die beiden Säuglinge am nächsten Tag in eine Klinik, bleibende Schäden sind laut eines Gutachters nicht zu erwarten.