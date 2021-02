Zwieseler Stadträte fordern Teil-Rückzug des Bürgermeisters

Die Zwieseler Stadtratsfraktionen von CSU, SPD, FW und Grünen wollen erreichen, dass Bürgermeister Franz Xaver Steininger (parteifrei) die Amtsgeschäfte beim Thema Stadtentwicklung ab sofort an seine beiden Stellvertreter übergibt. Das bestätigten die Fraktionsvorsitzenden im Stadtrat Walter Unnasch (CSU), Andreas Lobenz (SPD), Hans-Peter Marx (FW) und Jens Schlüter (Grüne) heute Vormittag dem BR.

Bankrott und Vorteilsnahme stehen im Raum

Grund für die Forderung der Stadträte ist die Anklage, die die Staatsanwaltschaft Landshut Ende Januar gegen den Bürgermeister erhoben hat. Dabei geht es um 45 Fälle von Bankrott, offenbar in seinem Privatbereich, und vier Fälle von möglicher Vorteilsnahme, bei denen noch geprüft wird, ob sie in Zusammenhang mit seinen Dienstgeschäften stehen.

Prozess noch ungewiss

Noch ist aber nicht entschieden, ob das Amtsgericht in Landshut die Anklage zulässt, es also zu einem Prozess kommt. Für große Teile des Zwiesler Stadtrats sind die laufenden juristischen Ermittlungen gegen Steininger aber ein Grund, warum er sich vorerst beim Thema Stadtentwicklung raushalten sollte. Bei dem Thema gehe es auch um Grundstücksgeschäfte, sagte zum Beispiel der CSU-Fraktionsvorsitzende Walter Unnasch dem BR, also Angelegenheiten, bei denen der Bürgermeister eine hohe Glaubwürdigkeit brauche. Steininger müsse zuerst die juristischen Vorwürfe gegen seine Person klären, bevor er beim Thema Stadtentwicklung weiterarbeiten könne.

Stadträte fordern Sondersitzung

Die Stadträte wollen außerdem eine Sondersitzung zum Thema Stadtentwicklung beantragen. Man wolle den aktuellen Stand und die Pläne für die Belebung und Gestaltung des Zwieseler Stadtzentrums diskutieren.

Ebenfalls nachgehakt haben die vier Stadtratsfraktionen zu mehreren Dienstaufsichtsbeschwerden gegen den Bürgermeister. Sie waren bereits 2019 und 2020 beim Landratsamt Regen eingereicht worden, meist deshalb, weil der Bürgermeister Stadtratsbeschlüsse nicht vollzogen habe.

Landratsamt räumt Vorwürfe aus

Den Vorwurf, das Landratsamt sei bei diesen Dienstaufsichtsbeschwerden untätig, habe Landrätin Rita Röhrl am Montagabend bei einer Telefonkonferenz mit den Stadträten ausräumen können, sagten zum Beispiel Walter Unnasch (CSU) und Andreas Lobenz, der Fraktionsvorsitzende der SPD im Stadtrat. Das Landratsamt hat alle Vorgänge an die Landesanwaltschaft Bayern weitergegeben, bei der ohnehin ein Disziplinarverfahren gegen Steininger anhängig ist.

Dienstaufsichtsbeschwerde soll jetzt behandelt werden

Das Disziplinarverfahren ist momentan wegen der Anklage der Staatsanwaltschaft vorläufig ausgesetzt. "Uns ist klar, dass man erst abwarten muss, was juristisch gegen den Bürgermeister rauskommt", sagte heute der Fraktionssprecher der Grünen Jens Schlüter dem BR.

Bei einer Dienstaufsichtsbeschwerde will das Landratsamt Regen aber jetzt doch tätig werden. Es geht um die Genehmigung einer Stelle für die Jugendsozialarbeit an der Grundschule Zwiesel. Hier ist der Stadtratsbeschluss, diese Stelle zu genehmigen, bisher nicht vollzogen, so Stadtrat Walter Unnasch. Da es für die Genehmigung aber eine Frist bis zum 10. März gibt, will das Landratsamt den Vollzug jetzt durchsetzen.