Zwiesels Bürgermeister muss offenbar im Juni vor Gericht

Offenbar muss Zwiesels Bürgermeister Franz Xaver Steininger (parteilos) Ende Juni vor Gericht. Das Amtsgericht Landshut habe die Anklage zugelassen, wie die Passauer Neue Presse in ihrer Online-Ausgabe meldet. Die Hauptverhandlung sei für den 22. Juni terminiert. Ein Sprecher des Amtsgerichts habe das der Zeitung "in aller Knappheit" mitgeteilt, heißt es.

Anklage wegen Bankrott und Vorteilsannahme

Die Staatsanwaltschaft Landshut hatte Ende Januar Anklage gegen den Kommunalpolitiker wegen 45 Fällen von Bankrott erhoben. Dabei geht es um seinen privaten Bereich. Er soll zahlungsunfähig gewesen sein und monatlich eingehende Zahlungen dem Zugriff seiner Gläubiger entzogen haben. Außerdem geht es um vier Fälle möglicher Vorteilsannahme. Steininger soll Privatdarlehen von Firmen erhalten haben.

Dabei wird vor Gericht geprüft, ob die Darlehensgeber Geschäftsbeziehungen zur Stadt Zwiesel im Landkreis Regen hatten und die Darlehen auch Einfluss auf die Amtsgeschäfte gehabt haben könnten. Das Amtsgericht Landshut war am Nachmittag nicht mehr für Presseanfragen erreichbar.

Weitere Vorwürfe gegen Steininger

Der 55-jährige Kommunalpolitiker steht auch unabhängig von dem Gerichtsverfahren momentan schwer unter Beschuss: Der Zwieseler Stadtrat hatte ihn Ende vergangener Woche per Stadtratsbeschluss für dienstunfähig erklärt und will ihn mit Ablauf des Monats in den Ruhestand schicken.

Hintergrund ist unter anderem, dass Steininger Stadtratsbeschlüsse nicht vollzogen haben soll und schließlich bei einer amtsärztlichen Begutachtung seiner Dienstfähigkeit, monatelang nicht zu einem weiteren angeordneten Facharzttermin erschienen ist.