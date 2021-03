Zwiesels Bürgermeister: Landesanwaltschaft prüft Dienstenthebung

Neuer Ärger für den Bürgermeister von Zwiesel im Landkreis Regen, Franz Xaver Steininger (parteifrei). Die Landesanwaltschaft Bayern prüft eine vorläufige Dienstenthebung gegen das Stadtoberhaupt.

Steininger ab 22. Juni vor Gericht

Für die Prüfung wird Steininger angehört. Das teilte der Sprecher der Behörde, Oberlandesanwalt Robert Kirchmaier, dem Bayerischen Rundfunk mit. Grund für die geplante Suspendierung ist die Zulassung der Anklage gegen Steininger am Amtsgericht Landshut wegen 45 Fällen von Bankrott im Privatbereich und vier Fällen möglicher Vorteilsannahme. Der Bürgermeister wird deshalb am 22. Juni vor Gericht stehen. Parallel dazu wurde gegen den 55-Jährigen schon im Oktober 2018 ein Disziplinarverfahren bei der Landesanwaltschaft Bayern eingeleitet, das dann aber wegen des Strafverfahrens vorläufig ausgesetzt worden war.

Entfernung aus dem Beamtenverhältnis?

Jetzt teilt der Pressesprecher des Landesanwaltschaft Bayern mit, dass eine vorläufige Dienstenthebung dann zulässig ist, "wenn mit überwiegender Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden kann, dass eine Entfernung aus dem Beamtenverhältnis das Ergebnis des Diziplinarverfahrens darstellen wird". "Derzeit sehen wir das so", betont Kirchmaier. Das Disziplinarverfahren bleibe aber, wie gesetzlich vorgeschrieben, bis zum Ende des Strafverfahrens ausgesetzt.

Gleich mehrere Vorwürfe

Gegen den Zwieseler Bürgermeister hat sich einiges bei der Behörde angesammelt. Das Disziplinarverfahren war 2018 eingeleitet worden, weil Steininger mehrfach kommunalrechtliche Vorschriften nicht beachtet haben soll. 2020 bekam die Behörde weitere kommunalrechtliche Vorwürfe mitgeteilt. Insbesondere sei der Landesanwaltschaft dann auch zur Kenntnis gelangt, dass er "gegen die Pflicht zur rechtzeitigen Information der Rechtsaufsichtsbehörde", also des Landratsamts , verstoßen haben soll. Auch die strafrechtlichen Vorwürfe Bankrott und Vorteilsannahme seien in das Disziplinarverfahren eingeflossen.

Details bleiben noch geheim

Welche kommunalrechtlichen Verstöße dem Bürgermeister genau vorgeworfen werden, gibt die Landesanwaltschaft nicht bekannt. Man nenne in laufenden Disziplinarverfahren dazu keine Details. Aus mehreren Dienstaufsichtsbeschwerden des Stadtrats gegen Steininger ist aber schon länger öffentlich geworden, dass der Bürgermeister mehrere Stadtratsbeschlüsse nicht, oder erst verspätet umgesetzt haben soll. Außerdem musste das Landratsamt mehrfach angeforderte Unterlagen persönlich durch Beamte aus den Amtszimmern abholen lassen, weil der Bürgermeister sie nicht geliefert haben soll.

Stadtrat erklärt ihn für dienstunfähig

Parallel zu all dem hat der Zwieseler Stadtrat vergangene Woche Franz Xaver Steininger in einem eigenen Mehrheitsbeschluss für dienstunfähig erklärt, nachdem er einen vom Amtsarzt angeordneten zusätzlichen Facharzttermin zur Begutachtung seiner Dienstfähigkeit nicht wahrgenommen hatte. Der Stadtrat will Steininger deshalb jetzt Ende März in den Ruhestand schicken. Dagegen kann er aber Einspruch erheben.

Ob Steininger das tut, ist noch nicht bekannt, sagte die zweite Bürgermeisterin Elisabeth Pfeffer dem Bayerischen Rundfunk. Steininger selbst teilte dem BR mit, er werde sich nach Abstimmung mit seiner Rechtsvertretung äußern.