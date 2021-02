Zwieseler Stadtrat versetzt Bürgermeister in Ruhestand

Der Stadtrat von Zwiesel im Landkreis Regen hat Bürgermeister Franz Xaver Steininger (parteifrei) in den Ruhestand versetzt und seine Dienstunfähigkeit festgestellt. Das hat die zweite Bürgermeisterin Elisabeth Pfeffer am Freitag in einer Pressemitteilung der Stadt offiziell bekannt gegeben.

Steininger bei Sitzung nicht dabei

Der Beschluss war am Donnerstagabend in nicht-öffentlicher Sitzung gefallen - mit einer großen Mehrheit, sagte Pfeffer dem BR auf Nachfrage. Davor habe es eine sehr sachliche Diskussion ohne Polemik gegeben. Der Stadtrat hat sich umfassende Gedanken über die Entscheidung gemacht. Franz Xaver Steininger selbst sei bei der Sitzung nicht mit dabei gewesen.

Stadtrat wollte weitere ärztliche Begutachtung

Hintergrund für die Entscheidung seien "mannigfaltige Vorfälle" seit dem Jahr 2016, die den Stadtrat daran zweifeln lassen, ob der Bürgermeister noch dienstfähig ist, heißt es in der Pressemitteilung. Schon im März letzten Jahres hatte der Zwieseler Stadtrat beschlossen, dass seine Dienstfähigkeit durch einen Amtsarzt geprüft werden soll. Steininger habe dann im Juni 2020 einen Termin beim Amtsarzt des Landkreises Regen gehabt und sich dort vorgestellt. Dieser habe entschieden, dass eine weitere fachärztliche Zusatzbegutachtung notwendig sei, um über die Dienstfähigkeit entscheiden zu können.

Termin beim Facharzt nicht wahrgenommen

Termine beim Facharzt habe der Bürgermeister aber dann trotz mehrerer Fristen nicht wahrgenommen, heißt es in der offiziellen Mitteilung. Der Stadtrat hatte deshalb Ende November entschieden, dass er beabsichtige, die Dienstunfähigkeit festzustellen. Steininger habe daraufhin zwar über eine Rechtsvertreterin eine Stellungnahme abgegeben, aber wieder nicht an der Zusatzbegutachtung mitgewirkt. Wegen dieser fehlenden Mitwirkung hat der Stadtrat jetzt die Dienstunfähigkeit festgestellt.

Bürgermeister kann klagen

Der Stadtrat sieht im Verhalten des Bürgermeisters eine "Verletzung der Mitwirkungspflicht, die auch eine schwere und schuldhafte Verletzung der Dienstpflichten darstellt." Steininger soll jetzt mit Ablauf des Monats, in dem ihm der Bescheid zugestellt wird, in den Ruhestand versetzt werden. Das wäre voraussichtlich am 1. April, sagte Elisabeth Pfeffer heute dem BR. Er kann aber innerhalb eines Monats gegen den Bescheid klagen.

Anklage gegen Bürgermeister erhoben

Gegen Steiniger hat die Staatsanwaltschaft Landshut Ende Januar Anklage erhoben. Es geht dabei um 45 Fälle von Bankrott im Privatbereich und vier Fälle einer möglichen Vorteilsnahme. Das Amtsgericht Landshut muss noch entscheiden, ob die Anklage zugelassen wird.