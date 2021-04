Zwieseler Bürgermeister klagt gegen Versetzung in Ruhestand

Der Zwieseler Bürgermeister Franz Xaver Steininger hat Klage gegen die Entscheidung des Stadtrats eingereicht, ihn wegen Dienstunfähigkeit ab dem morgigen Mittwoch in den Ruhestand zu versetzen. Das hat Steininger am heutigen Dienstag per Pressemitteilung bekannt gegeben.

Klage bereits am Gründonnerstag eingereicht

Er habe die Klage bereits am Gründonnerstag über seine Rechtsvertretung eingereicht, teilt der Bürgermeister mit. Weitere Details dazu nennt er nicht. Das Verwaltungsgericht Regensburg hat heute bestätigt, dass die Klage Steiningers dort eingegangen ist.

Das Einreichen der Klage habe nun auf jeden Fall aufschiebende Wirkung, sagte ein Sprecher des Landratsamts Regen auf BR-Nachfrage. Das heißt, Steininger bleibt vorerst ganz normal Bürgermeister und darf seinen Amtsgeschäften nachgehen. Er muss also nicht morgen, wie es ursprünglich vorgesehen war, sein Dienstzimmer räumen und die Schlüssel abgeben.

Alle Amtshandlungen bleiben vorerst gültig

Bis über die Klage entschieden sei, blieben alle Amtshandlungen in dieser Zeit gültig, so das Landratsamt Regen - auch nachträglich, sollte er vor Gericht verlieren. Der Zwieseler Stadtrat hatte Steininger im Februar für dienstunfähig erklärt und mit Wirkung ab dem morgigen Mittwoch in den Ruhestand versetzt. Grund dafür war ein nicht wahrgenommener Facharzttermin, den der Amtsarzt für den 55-Jährigen angeordnet hatte. Der Amtsarzt war beauftragt, die Dienstfähigkeit des parteifreien Politikers festzustellen.

Grund dafür, dass es überhaupt so weit kam, waren mehrere mutmaßliche Dienstverstöße Steiningers, der seit rund zehn Jahren Bürgermeister der Stadt Zwiesel im Landkreis Regen ist.

Kollegen zeigen sich enttäuscht und verärgert

Mit Enttäuschung hat der dritte Bürgermeister von Zwiesel Jens Schlüter (Grüne) auf die Klage von Bürgermeister Franz Xaver Steininger gegen seine Zwangsversetzung in den Ruhestand reagiert. "Verlierer ist jetzt die Stadt Zwiesel", sagte Schlüter dem Bayerischen Rundfunk. Schon das aktuelle Verhalten Steiningers spreche Bände. Vier Wochen habe er Zeit gehabt, um Widerspruch oder Klage einzureichen. Aber er habe "bis zum letzten Drücker" gewartet, um gegen die Stadtratsentscheidung vorzugehen. Die Klage sei dann am 1. April eingereicht worden, wie Steininger heute selbst mitgeteilt hat. Aber den Stadtrat hat Steininger über diesen Schritt nicht informiert. "Er hat uns jetzt fünf Tage im Ungewissen gelassen und gar nichts mitgeteilt," so Schlüter verärgert, obwohl nachgefragt worden sei.

Landesanwaltschaft Bayern prüft ebenfalls Dienstenthebung

Schlüter schaut jetzt mit Spannung auf die Entscheidung der Landesanwaltschaft Bayern, die parallel zum Stadtrat ebenfalls schon länger eine vorläufige Dienstenthebung des Bürgermeisters prüft. Dort hat Steininger im März um Akteneinsicht und Fristverlängerung gebeten, was ihm gewährt worden war. Die Landesanwaltschaft entscheidet eigenständig über eine mögliche Suspendierung des parteifreien Politikers. Hintergrund dafür ist die Zulassung der Anklage gegen Steininger am Amtsgericht Landshut, wo er sich am 22. Juni wegen 45 Fällen von Bankrott und vier Fällen möglicher Vorteilsannahme verantworten muss.