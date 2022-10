Zwiesel Kristallglas fusioniert mit amerikanischem Unternehmen

Das Glasunternehmen Zwiesel Kristallglas und das US-amerikanische Unternehmen Fortessa haben sich zusammengeschlossen. Das hat Zwiesel Kristallglas am Dienstag in einer Pressemitteilung bekanntgegeben. Ziel der Fusionierung sei es, "Weltmarktführer für den gedeckten Tisch zu werden".

Zwiesel Kristallglas im Bayerwald der größte Glashersteller

Das Unternehmen Zwiesel Kristallglas - im Bayerischen Wald der größte Glashersteller - produziert pro Jahr rund 63 Millionen Gläser für Privatkunden sowie vor allem für die gehobene Hotellerie und Gastronomie weltweit und ist hier nach eigenen Angaben bereits "Weltmarktführer im Segment Kristall". Die amerikanische "Fortessa Tableware Solutions" ist kein Produzent, sondern ein Handelsunternehmen, das Besteck, Porzellan und Glas europäischer und asiatischer Hersteller in den USA und Kanada vertreibt, ebenfalls sehr stark im Bereich Hotellerie. Sie beliefert nach Unternehmensangaben 80 Prozent der nordamerikanischen High-End-Hotels, außerdem den gehobenen Einzelhandel.

Arbeitsplätze durch Fusion gesichert

Mit dem Zusammenschluss wollen die beiden Unternehmen noch mehr Kunden gewinnen und international noch mehr Wachstum erreichen. Für die rund 700 Mitarbeiter von Zwiesel Kristallglas und die rund 200 von Fortessa ergeben sich keine Nachteile, so ein Sprecher von Zwiesel Kristallglas auf Anfrage, im Gegenteil: Die Arbeitsplätze würden gesichert. Es sei auch kein Abbau geplant, sondern sogar ein Ausbau, "wenn die geplante gemeinsame Wachstumsstrategie der Firmen klappt". Zwiesel Kristallglas hat 2021 soviel Umsatz gemacht wie noch nie, nämlich erstmals über 100 Millionen Euro.

"Gemeinsame Vision" soll Aktivitäten bündeln

Beide Firmen wollen auch künftig eigenständig auftreten. Die Firmenchefs sitzen mit im jeweils anderen Aufsichtsrat. Durch die Firmenverbindung will man die Aktivitäten nun bündeln. Neben der "gemeinsamen Vision" gebe es auch wirtschaftliche und ökonomische Faktoren für die Partnerschaft.

Schon im Frühjahr hatten die beiden Firmen den gemeinsamen Vertrieb "United Tables" gegründet, um Glas, Porzellan und Besteck als gemeinsame Marke global anbieten zu können. Nun haben sich auch die Unternehmen zusammengeschlossen, die beide in Privathand sind. An den Firmenstandorten ändert sich nichts. Fortessa bleibt in den USA, Zwiesel Kristallglas wie bisher in der Stadt Zwiesel, mit einem Zweigwerk - einer Glashütte für mundgeblasene Gläser - in Ungarn.