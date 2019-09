Zwiesel bekommt Ambulanz für Kinder- und Jugendpsychiatrie

Der Landkreis Regen bekommt die erhoffte Ambulanz für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Wie der niederbayerische Bezirkstagspräsident Dr. Olaf Heinrich bekannt gegeben hat, hat der Zulassungsausschuss der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern dem Vorhaben zugestimmt. Bisher ist der Landkreis Regen bei der Behandlung betroffener Kinder und Jugendlicher unterversorgt, Patienten müssen ins weiter entfernte Deggendorf fahren.

Räume sollen schon im Oktober bezogen werden

Die neue psychiatrische Institutsambulanz wird in Räumlichkeiten am Krankenhaus Zwiesel eingerichtet, die der Bezirk Niederbayern angemietet hat und der Landkreis für den neuen Zweck umbaut. Die Räume sollen schon Mitte Oktober bezogen werden. Ärzte und medizinische Fachkräfte des Bezirks werden dort eine wohnortnahe Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit psychischen Problemen und Krankheiten anbieten.

Versorgungslücke soll geschlossen werden

Zunächst sollen Patienten aus dem Landkreis Regen angenommen werden, die schon in der Deggendorfer Ambulanz in Behandlung sind. Ab November können dann auch neue Patienten angenommen werden. Die Ambulanz, so der Bezirkstagspräsident, wird keine Konkurrenz zu niedergelassenen Ärzten, sondern schließt eine Versorgungslücke in der Region.