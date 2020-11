Zwetschgenmännla online statt Christkindlesmarkt

Die Absage des Nürnberger Christkindlesmarktes Ende Oktober war zwar zu erwarten, Susanne Schrödel bekommt aber immer noch feuchte Augen, wenn sie daran denkt. Eigentlich kann sie es bis heute kaum glauben. Seit fast hundert Jahren stellt ihre Familie die kleinen Figuren her. Doch in diesem Jahr stehen neun Monate Arbeit nun noch immmer in der Garage neben dem Wendelsteiner Reihenhaus: 50 Kisten voller bunter Zwetschgenmännla.

Kein Verkauf auf dem Christkindlesmarkt

Eigentlich sollten sie längst auf dem Weg zum Nürnberger Hauptmarkt sein - bereit für den Verkauf an Besucher aus der ganzen Welt. Zwetschgenmännla in den verschiedensten Ausführungen: Mal mit Musikinstrumenten in der Hand, mal in Clubfarben mit Ball am Fuß, mal ganz klassisch mit Tiroler Hut. Sie alle liegen eingewickelt in den Kartons - um die fruchtigen Männla kühl zu halten, stehen sie in der Garage.

Alternativen müssen her - Fotoshooting für Online-Verkauf

Aufgeben ist aber keine Option für Susanne Schrödel. Hunderte Zwetschgenmännla stehen bereit für ein Fotoshooting der besonderen Art: Tochter Jennifer hat eine Fotobox mit internem Licht besorgt. Darin will sie die kleinen Figuren knipsen und anschließend online stellen. Vielleicht lässt sich das schwierige Jahr so finanziell noch retten. Im Onlineshop können die Zwetschgenmännla bestellt werden. Preis: Zwischen 4,50 Euro und 25 Euro. Einige fränkische Firmen haben bereits geordert und wollen die Figuren an ihre Kunden verschicken. Ob der Online-Shop funktioniert, wird sich in den kommenden Wochen weisen. Den Christkindlesmarkt ersetzen kann er sicher nicht, denn vor allem dort entfalten die Zwetschgenmännla ihre ganz besondere Wirkung.