Zwetschgen-Datschi: Die Saison ist in vollem Gange

Den Zwetschgen ist es diesen Sommer nicht zu heiß geworden - durch die Hitze bedingt sind sie früher reif als sonst. Eine gute Nachricht für Augsburg: Die Datschi-Saison ist dort bereits in vollem Gange. Nicht umsonst wird die schwäbische Stadt auch als "Datschiburg" bezeichnet, sie gilt als Erfindungsstätte des fruchtigen Kuchens.

Die Früchte dafür kommen über den Großhandel etwa aus Franken, vom Bodensee, aber auch aus der Region Augsburg, etwa von Obstbauer Ulrich Zott aus Ustersbach. Die ersten Sorten seien bereits vor vier Wochen geerntet worden.

Die Datschi-Saison läuft noch vier Wochen

Aktuell würden die Spätzwetschgen vom Baum geholt, die sich leicht vom Stein lösen und daher besonders gut für die Weiterverarbeitung geeignet seien. "Der Augsburger Datschi ist gesichert", meint Zott mit einem Augenzwinkern. Rund vier Wochen noch seien Zwetschgen zu haben.

Trotz der Hitze sei die Qualität der Zwetschgen heuer sehr gut. Bedingt durch die Trockenheit gebe es kaum faulige Früchte und auch beim Preis gebe es keinen Aufschlag, zumindest auf seinem Hof, so der Obstbauer. Mit 2,50 Euro für das Kilogramm Zwetschgen müsse der Verbraucher rechnen in der Direktvermarktung.

Allerdings werden die Zwetschgenbäume im Anbau bei Ulrich Zott gewässert und das nicht nur von unten, sondern auch über die Kronen von oben - nur so sei der Baum bei derart anhaltend hohen Temperaturen überhaupt in der Lage, das Wasser aufzunehmen, erläutert der Obstbauer. Ohne die Extra-Wasserzufuhr würde der Baum in die Notreife gehen und Früchte abwerfen.

Woher die Datschi-Tradition in Augsburg kommt

Datschiburg - so lautet ja nach dem Augsburger Stadtlexikon aus dem Wißner Verlag der "weit verbreitete Neckname der schwäbischen Hauptstadt" und steht für die "vermeintliche Vorliebe der Augsburger für den Datschi", also den Blechkuchen aus Hefeteig, meist mit Zwetschgen belegt. Im Deutschen Provinzialwörterbuch aus dem Jahr 1792 wird jener Zwetschendatschi als Augsburger Kuchen aufgeführt.

Wichtig sei, dass die Datschi-Zwetschge nicht zu wässrig ist, erklärt Konditor Florian Euringer. Bei ihm ordert die Kundschaft gern den Datschi mit einem Klecks Sahne. "Der Datschi ist nach wie vor sehr beliebt bei den Augsburgern", weiß Euringer. Bei ihm, aber auch in vielen anderen Bäckereien gibt es den Datschi derzeit ab 2,50 Euro pro Stück - jeden Tag frisch vom Blech.