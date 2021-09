Zwergspitz Balu findet vermissten Senior

Am Montag hatte nach Mitteilung der Polizei in Gunzenhausen, eine Frau gegen 14.30 Uhr ihren 80-Jährigen Ehemann als vermisst gemeldet. Nach Angaben der Frau wollte ihr Mann eigentlich morgens sein Auto aus der Garage holen. Als er aber um 14.30 Uhr noch nicht nach Hause zurückgekehrt war, rief sie besorgt bei der Polizeiinspektion Gunzenhausen an und schilderte die Situation.

Rettungshundestaffel und Hubschrauber angefordert

Eine Streife der der Polizeiinspektion Gunzenhausen fuhr daraufhin zu der besorgten Frau. Anschließend fragten die Beamten in der Nachbarschaft und bei möglichen Kontaktpersonen nach dem Vermissten. Zudem forderten sie einen Hundeführer an. Nachdem die Suche in der näheren Umgebung erfolglos blieb wurden bereits die Rettungshundestaffel und die Polizeihubschrauberstaffel informiert.

Balu und sein Herrchen finden Mann in Wiese

Kurz nach 19.30 Uhr meldete sich dann aber ein Beamter der Polizei Gunzenhausen, der frei hatte. Sein Hund und er hatten den Senior gefunden. Seiner Erzählung zufolge wollte der Hund auf einem Wanderweg zwischen Büchelberg und Muhr am See nicht mehr weiterlaufen und habe in eine hohe Wiese gestarrt. Als er trotz Rufen nicht zu seinem Herrchen kam, kam sein Herrchen zu "Balu" und entdeckte den erschöpften und geschwächten Mann, den Balu nicht aus den Augen gelassen und sozusagen angezeigt hatte. Der Senior konnte nicht mehr selbständig aufstehen. Für ihn wurde ein Krankenwagen geholt.

Stolzer Besitzer und stolze Polizeidienststelle

Nicht nur der Beamte war sehr stolz auf seinen Hund, wie die Dienststelle mitteilte, auch die Kollegen zeigten sich auf BR-Anfrage sehr angetan von dem Zwergspitz. Der bekam zur Belohnung am Abend eine extra Portion Futter.