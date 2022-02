Zwergfledermäuse bei Silberbach ausgesetzt - Zeugen gesucht

"Ich bin da einfach fassungslos", sagt Stefan Schürmann. Er ist Fledermausexperte bei der unteren Naturschutzbehörde im Landkreis Wunsiedel. Unbekannte haben auf einem Wanderparkplatz bei Silberbach in einem Karton 13 sich im Winterschlaf befindliche Zwergfledermäuse ausgesetzt. Eines der Tiere war laut Landratsamt Wunsiedel bereits tot, als aufmerksame Spaziergänger den zugeklebten Karton auf dem Parkplatz bei Silberbach, einem Ortsteil von Selb, entdeckten. Trotz intensiver tierärztlicher Bemühungen sind vier weitere Tiere gestorben. Acht Fledermäuse überlebten.

Fledermäuse im Winterschlaf dürfen nicht gestört werden

"Sie sind noch sehr geschwächt", berichtet Stefanie Jessolat. Sie ist Gebietsbetreuerin beim Naturpark Fichtelgebirge und versorgt die Fledermäuse. Die Tiere würden viel schlafen, sagt die Gebietsbetreuerin. Hin und wieder bekommen die Fledermäuse Wasser und Mehlwürmer.

Die Naturschützer weisen darauf hin, dass Zwergfledermäuse, wie alle Fledermäuse, zu den streng geschützten Arten gehören. Störungen im Winterschlaf enden für die Tiere wegen des vermehrten Energieverbrauchs durch das Aufwachen und wegen des mangelnden Nahrungsangebots häufig tödlich.

Karton mit Fledermäusen von Unbekannten zugeklebt

Die Fledermäuse seien vermutlich bei zuletzt wärmeren Temperaturen aufgewacht, vermutet Fledermausexperte Schürmann. Dann seien sie vielleicht von jemandem abgefangen worden oder auch direkt in den Karton geflogen, den jemand zugeklebt haben könnte. Die Tiere werden voraussichtlich bis April gepflegt und dann freigelassen.

"Wenn sie nicht gefunden worden wären, wären sie alle tot. Es wäre ein Telefonanruf gewesen, dann hätten wir die Tiere abgeholt", betont Fledermausexperte Schürmann von der unteren Naturschutzbehörde im Landkreis Wunsiedel. Die Behörde sucht nun nach Zeugen, die Personen am südwestlichen Ortsrand von Silberbach beobachtet haben, die am Sonntag (06.02.22) einen klassischen Umzugskarton ausgeladen und am Waldrand deponiert haben. Zwergfledermäuse sind geschützt. Sie dürfen nicht ausgesetzt werden. Es stehe eine Straftat im Raum.

Fledermäuse verlassen ihr Winterquartier im Frühling von alleine

Zudem appelliert die untere Naturschutzbehörde an Bürger, die derzeit in ihren Gebäuden auf Fledermäuse stoßen, die Tiere in Ruhe zu lassen. Fledermäuse fliegen Anfang Frühling von alleine wieder aus. Sollten die Tiere dennoch entfernt werden müssen, bietet die Untere Naturschutzbehörde Hilfe an. Unter den Rufnummern 09232 / 80-431 und 09232 / 80 – 422 sind auch außerhalb der Dienstzeiten und am Wochenende Fledermausexperten erreichbar.