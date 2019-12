Sternstunden-Tag: 8,5 Millionen Euro für Kinder in Not

Von 6 bis 23 Uhr saßen am Freitag insgesamt 630 ehrenamtliche Helfer an den Telefonen der Spendenzentralen des Bayerischen Rundfunks in München und Nürnberg und haben die Spendenanrufe der Zuschauer, Hörer und User entgegen genommen. Unter den Helfern waren 150 Prominente und BR-Moderatoren. Ihr Einsatz hat sich gelohnt. Insgesamt 8,5 Millionen Euro haben sie von den Freunden der BR-Benefizaktion entgegengenommen. Insgesamt haben die Sternstunden in diesem Jahr 12,84 Millionen Euro an Spenden erbracht.

"Das hohe Spendenaufkommen ist erneut beeindruckend. Wir möchten deshalb all jenen danken, die sich für Sternstunden einsetzen, den Spenderinnen und Spendern, den Ehrenamtlichen, den Partnern und Unterstützern und den Verantwortlichen beim BR. Sie haben uns ihr Geld, ihre Zeit und ihr Vertrauen geschenkt und ermöglichen schon seit 26 Jahren unser Engagement für kranke, behinderte und von sozialer Not betroffene Kinder." Thomas Jansing, Initiator und Geschäftsführer Sternstunden e. V

Viele Prominente helfen seit Jahren bei den Sternstunden

Im Radio wurde vom frühen Morgen an berichtet und mit Experten gesprochen. Im Fernsehen gab es immer wieder Liveschalten in die Telefonspendenzentrale im Funkhaus und Aktionen wurden vorgestellt. Online erhielt man viele weitere Hintergrundinformationen und konnte sich durchgehend die aktuelle Spendensumme anzeigen lassen.

Auch Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter nahm am Telefon Spenden entgegen. Genauso dabei: Uschi Glas, Michaela May, Elmar Wepper, Stephan Zinner, Fußballlegende Jimmy Hartwig und Ex-FC Bayern Präsident Uli Hoeneß. Sie alle wollen, dass möglichst viel Geld für kranke, pflegebedürftige und benachteiligte Kinder sowie Jugendliche zusammenkommt. Die Millionenmarke ist heute früher als im vergangenen Jahr geknackt worden.

"Der Sternstundentag des Bayerischen Rundfunks war wieder ein voller Erfolg. Ich danke allen Spenderinnen und Spendern, die bewiesen haben, dass sie ein Herz für Kinder haben. Gerade Kinder brauchen Menschen, die an sie glauben und die sich für sie einsetzen. Die Aktion Sternstunden hilft, wo Hilfe am nötigsten ist – schnell und unkompliziert. Das Leben der Kinder verbessert sich dadurch spürbar und nachhaltig. Überaus dankbar bin ich auch für die Unterstützung und das große Vertrauen unserer Partner und Sponsoren sowie aller Helferinnen und Helfer, die diesen Tag und dieses tolle Spendenergebnis möglich gemacht haben." Ulrich Wilhelm, Intendant des Bayerischen Rundfunks

Große Sternstunden-Gala in Nürnberg

Wie immer erstrahlte die Nürnberger Frankenhalle im Glanz der großen Sternstunden-Gala. Zahlreiche musikalische Gäste traten auf, Prominenz aus Politik und Gesellschaft stellten sich ein, und Experten sowie Betroffene gaben über ihre Sternstunden-Projekte Auskunft.

Auch bayerische Politiker waren zahlreich vertreten: Neben dem Ministerpräsidenten Markus Söder und der Landtagspräsidentin Ilse Aigner trugen auch zahlreiche Ministerinnen und Minister, Landes- und Fraktionsvorsitzende mit ihrem Chorgesang zum stetigen Ansteigen der Spendensumme an. Gewohnt souverän führten Sabine Sauer und Volker Heißmann durch den Abend.

Bereits mehr als 3.000 Hilfsprojekte für Kinder unterstützt

Der Förderverein Sternstunden wählt die Projekte aus, die gefördert werden. Spenden in Höhe von insgesamt rund 255 Millionen Euro und mehr 3.150 Projekte machen die Sternstunden zu einer der erfolgreichsten und bekanntesten Benefizaktionen Bayerns. Eines ist für die Spender sicher: Bei Sternstunden kommt jede Spende zu 100 Prozent direkt bei den bedürftigen Kindern an.

Aktuell werden beispielsweise unterstützt ein ambulanter Pflegedienst für herzkranke Kinder in München, ein Präventionsprojekt an der Würzburger Uniklinik für psychisch kranke Kinder und ein Bildungsprogramm für Mädchen in Kenia und Ecuador. Bettina Naumann vom Sternstunden-Team: "Jeder Cent zählt, es geht nicht darum, einem Millionenrekord hinterherzujagen. Es geht um die Kinder, denen wir helfen wollen und es freut uns, dass es in Bayern so viele Spender gibt."