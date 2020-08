Zweitschönster Wanderweg Deutschlands liegt im Donautal

Gerade noch geht es am Waldrand entlang und die Wanderer können dem Gesang der Vögel lauschen. Nur wenige Wegbiegungen später wechselt das Terrain: Die Wanderer kommen an mehreren kleinen Weihern vorbei und plötzlich übertönt das Konzert der Frösche alles andere. Es ist der ständige Wechsel von Wäldern, Wiesen und dem Fluss, der den Wanderweg im Donautal so besonders macht.

Kraft tanken auf dem Premium-Wanderweg

Der DonAUwald-Wanderweg ist als sogenannter Premiumwanderweg zertifiziert, große Straßen oder Industriebauten sind also weit weg. Viel Natur genießen und so Ruhe finden und Kraft tanken – dieses Konzept haben die Gestalter des Wanderweges vom Regionalverein Donautal-Aktiv offenbar erfolgreich umgesetzt. Denn der DonAUwald-Wanderweg wurde jetzt bei einer Wahl zu Deutschlands schönstem Wanderweg in der Kategorie "Mehr-Tages-Touren" auf Platz 2 gewählt. Auf den ersten Platz hat es der Panoramaweg Baden-Baden geschafft.

Donautal-Wanderweg erst seit November im Rennen

Organisiert hat die Wahl die Zeitschrift "Wandermagazin". Mehr als 15.000 Leser der Zeitschrift stimmten dafür ab. Das macht Angelika Tittl von Donautal-Aktiv mächtig stolz, auch, weil der Wanderweg gerade mal seit neun Monaten "auf dem Markt" ist. Einen Beitrag zum Erfolg des Wanderwegs leistet sicherlich das Marketing. 90.000 Euro für zwei Jahre stehen dem Regionalverein dafür zur Verfügung. Die Hälfte davon wird durch Fördermittel der EU abgedeckt.

Video-Clips auf Facebook werben für den Wanderweg

Das Geld steckt Donautal-Aktiv auch in die Werbung in sozialen Medien. Und leistet sich dafür bekannte Unterstützung etwa durch den Autor Manuel Andrack. Früher war er Sidekick bei der Harald-Schmidt-Show, mittlerweile schreibt er Wanderbücher und in kurzen Video-Clips berichtet er auf Facebook von seinen Erlebnissen auf dem Donautal-Wanderweg.

Tagestouren auch mit dem Zug erreichbar

Der Wanderweg entlang der Donau wird dabei auch von solchen Tagestouristen geschätzt, die normalerweise ein Wanderparadies vor der Haustür haben. Ein Beispiel ist Sylvia Singer aus dem Raum Garmisch-Partenkirchen. Sie ist vor den Tagestouristen daheim an die Donau geflohen und freut sich nun über die völlig andere Natur in der Auenlandschaft. Dass sie nur einen Tag auf dem DonAUwald-Wanderweg unterwegs ist, ist kein Problem – jede der Tagestouren auf den insgesamt 59 Kilometern ist mit dem Zug erreichbar.

Trotz Auszeichnung noch nicht überlaufen

Gerade in diesem Sommer, wenn viele wegen der Corona-Pandemie im Urlaub zuhause bleiben, zieht dieser Aspekt viele Touristen an. Während andere Tourismus-Bereiche unter Corona leiden, hat der Donautal-Wanderweg eher profitiert, meint Angelika Tittl von Donautal-Aktiv. Viele Wanderer und Radfahrer suchten jetzt eher ruhigere Wege - und überlaufen ist der Donautal-Wanderweg trotz seines zweiten Platzes noch nicht.