Zweitimpfungen sollen Senioren möglichst schnell schützen

Nach wie vor erkranken und sterben Bewohner von Seniorenheimen an Corona. Dabei laufen seit Dezember die Schutzimpfungen. Behörden betonen auf BR-Anfrage: Die Erstimpfung gewährleiste noch keinen Vollschutz. Nötig ist dazu die zweite Impfdosis im Abstand von etwa drei Wochen.

Infektion möglicherweise vor der Impfung

Der Landkreis Straubing-Bogen ist mit den Erstimpfungen in den Seniorenheimen fertig. Laut Landratsamt ist es daher nicht ausgeschlossen, dass auch erstgeimpfte Bewohner von Infektionen betroffen sind. Im Landkreis hätten sich 80 Prozent der Seniorenheimbewohner impfen lassen, 20 Prozent aber auch nicht, so ein Sprecher. Möglich ist auch, dass die Infektion bereits vor der Impfung stattgefunden hat.

Erste Heime komplett geimpft

In den niederbayerischen Landkreisen sind die Erstimpfungen in Seniorenheimen größtenteils abgeschlossen - bis auf wenige Ausnahmen, wo Bewohner wegen fehlender Unterlagen oder Quarantäneregeln zunächst nicht geimpft werden konnten. Derzeit laufen die Zweitimpfungen in den Heimen an. Der Landkreis Landshut zum Beispiel ist laut einer Sprecherin bereits "mittendrin". Der Landkreis Straubing-Bogen hat auch mit den Zweitimpfungen begonnen und plant etwa zweieinhalb Wochen dafür ein. Im Landkreis Regen sind ebenfalls die ersten Heime mit Zweitimpfungen versorgt worden, in Viechtach zum Beispiel.

Die Regener Landrätin Rita Röhrl hofft, dass die Heimbewohner möglichst bald geschützt sind. "Das würde sich nicht nur in den Infektionszahlen deutlich positiv auswirken", ist sie sich sicher. "Für die Menschen in den Heimen und auch die Mitarbeiter dort fällt eine große Last weg, wenn sie durch Impfungen geschützt sind", so Röhrl.

Impfstoff-Lieferungen nicht zuverlässig

Allerdings brauche der Landkreis Regen zum Durchimpfen der Heime mehr Zeit als gedacht - weil die Impfstofflieferungen laut Landrätin Röhrl nicht so zuverlässig kommen wie erwartet: "Wir sind im Landkreis mit Impfzentrum, mobilen Impfteams und dem gesamten dafür benötigten Personal hervorragend aufgestellt. Was wir nicht beeinflussen können, ist die Lieferung des Impfstoffes."

Röhrl mahnt daher, weiterhin die Hygiene-Regeln einzuhalten: "Abstand halten, auf Hygiene achten und am besten nicht nur Alltagsmaske, sondern FFP2-Maske tragen", so die Landrätin.

Lieferung für Zweitimpfungen gesichert

Der Impfstoff für die nötigen Zweitimpfungen sei gesichert, betonen die Behörden, die Lieferung sei zugesagt. Oder anders herum ausgedrückt: Der Impfstoff, der jetzt kommt, wird für die nötigen Zweitimpfungen gebraucht.

Für die Impfzentren gibt es unter anderem wegen der Liefereinschränkungen des Hersteller derzeit wenig Impfstoff. Impfzentren mussten Termine absagen und verschieben, etwa im Kreis Regen.