Zweites Internationales Gitarrenfestival in Deggendorf

Drei Tage lang gibt es in Deggendorf Gitarrenklänge beim zweiten internationalen Gitarrenfestival zu hören. Von Freitag bis Sonntag kommen Künstler aus Italien, Spanien, Belgien oder den USA nach Deggendorf.

Internationale Künstler in Deggendorf

Das Eröffnungskonzert findet am Freitag ab 20 Uhr im Kapuzinerstadl mit dem Deggendorfer Kulturpreisträger Augustin Wiedemann statt. Sein Duopartner ist Michael "Kosho" Koschorreck, Gitarrist der "Söhne Mannheims". Mit dabei ist auch Miche Fambro aus den USA am Freitagabend. Der New Yorker Gitarrist und Sänger wird Eigenkompositionen und Klassiker aus dem "American Songbook" präsentieren. Der Auftritt in Deggendorf ist sein erster Deutschlandauftritt.

Am Sonntag wird Luciano Pompilio aus Italien das Gitarrenfestival um 11.30 Uhr in der Auferstehungskirche beenden. Pompilio gewann den wichtigsten Duowettbewerb der Gitarrenwelt in Montelimar in Frankreich.

Drei Veranstaltungen bereits ausverkauft

Drei der Veranstaltungen sind bisher schon ausverkauft. Für die anderen Konzerte können noch Karten im Kulturamt in Deggendorf gekauft werden.