Zweites Geschäft im DEZ erwirkt Ladenöffnung vor Gericht

Jetzt haben auch die Inhaber eines zweiten Ladengeschäftes im Regensburger Donau-Einkaufszentrum (DEZ) vor dem Verwaltungsgericht Regensburg durchgesetzt, dass ihr Sportgeschäft trotz der Maßnahmen zum Infektionsschutz wieder öffnen darf. Eine entsprechende Eilentscheidung sei am Dienstagabend ergangen, teilte ein Gerichtsprecher auf BR-Anfrage mit. Demnach hätten die Betreiber eines Sportfachgeschäfts im Donau-Einkaufszentrum einen entsprechenden Antrag gestellt.

Sportgeschäft hat mehr als 800 qm Verkaufsfläche

Bemerkenswert: Das Sportgeschäft hat mehr Verkaufsfläche als die vorgeschriebene Höchstgrenze von 800 Quadratmetern. Bereits am Montag hatte das VG Regensburg den Betreibern eines Fachgeschäft für Herrenbekleidung per Eilentscheidung gestattet, ihren Laden wieder zu öffnen. Das Unternehmen hätte glaubhaft dargelegt, alle Anforderungen an den Infektionsschutz erfüllen zu können. Zudem zählt es zu den kleineren Geschäften im DEZ.

Bisher keine weiteren Anträge

In Bayern dürfen Geschäfte mit einer Gesamtfläche von weniger als 800 Quadratmetern seit Montag wieder öffnen. Ausgenommen sind Geschäfte in Einkaufszentren. Dieses absolute Öffnungsverbot verstößt nach Auffassung der Regensburger Verwaltungsrichter aber voraussichtlich gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz.

Das 1967 gegründete Donau-Einkaufszentrum gilt als älteste Shopping-Mall in Bayern. In dem Zentrum haben sich mehr als 130 Fachgeschäfte eingemietet. Nach Angaben des Gerichtssprechers sind aktuell keine weiteren vergleichbaren Anträge auf Ladenöffnungen vor dem Verwaltungsgericht Regensburg anhängig. Die Stadt Regensburg kündigte aber an, gegen die Entscheidungen des Gerichts Rechtsmittel einlegen zu wollen.

Galeria in Regensburg hat geöffnet

Auch die Galeria Kaufhof am Regensburger Neupfarrplatz hat am Mittwoch wieder aufgesperrt - auch wenn mit kleinerer Verkaufsfläche. "Wir haben diese Filiale auf 800 Quadratmetern für Sie geöffnet. Auch auf reduzierter Fläche steht Ihnen unser gesamtes Sortiment zur Verfügung", schreibt das Unternehmen auf seiner Homepage. Zur Sicherheit lässt Galeria Kaufhof nur eine begrenzte Kundenzahl in die Verkaufsräume.