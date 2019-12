Zweiter Wolbergs-Prozess: Stadträte sagen aus

Im zweiten Prozess gegen den suspendierten Regensburger Oberbürgermeister Joachim Wolbergs sagen nun Stadträte aus: Zuerst ist der FDP-Politiker Horst Meierhofer geladen. Später die heute parteilose Stadträtin Tina Lorenz, die 2014 für die Piratenpartei in den Stadtrat gewählt wurde. Die beiden Kommunalpolitiker sollen sich zu einer umstrittenen Baugenehmigung für eine Logistikhalle äußern.

Verwaltung hatte rechtliche Bedenken gegen Baugenehmigung

Wolbergs hatte das Projekt der mitangeklagten Unternehmerbrüder mit seiner Unterschrift im September 2016 selbst genehmigt. Die dafür eigentlich zuständigen Beamten in der Verwaltung hatten sich wegen rechtlicher Bedenken geweigert. Da Wolbergs' damaliger SPD-Ortsverein von den Brüdern zuvor rund 80.000 Euro für den Wahlkampf erhalten hatte, wirft die Staatsanwaltschaft dem Oberbürgermeister in diesem Zusammenhang Korruption vor.

Hallenprojekt hatte laut Zeugen große Zustimmung

Das Projekt hatte laut der Aussage mehrerer Zeugen aber breite Unterstützung in der Stadtpolitik. Auch der Zeuge Meierhofer soll den Bau der Halle unterstützt haben. Wie der FDP-Vertreter war auch die zweite Zeugin Tina Lorenz Mitglied in Wolbergs' sogenannter "Bunten Koalition" im Stadtrat. Lorenz verließ nach dem Bekanntwerden der Ermittlungen aber die Koalition. Als Grund gab sie im Sommer 2016 an, dass eine vertrauensvolle Zusammenarbeit nicht mehr gegeben sei.