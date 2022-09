Zweiter vergifteter Milan im Landkreis Ansbach in diesem Jahr

Schon zum zweiten Mal in diesem Jahr wurde im Landkreis Ansbach ein Rotmilan tot aufgefunden, der offenbar vergiftet wurde: Bereits im April dieses Jahres war ein verendeter Milan in Irsingen bei Gerolfingen entdeckt worden, nun ein weiterer im Leutershausener Ortsteil Hannenbach.

Wie der Landesbund für Vogelschutz (LBV) mitteilt, wurden laut toxikologischem Gutachten bei beiden toten Milanen Pentobarbital-Rückstände im Kadaver gefunden. Das Mittel wird in der Tiermedizin zum Einschläfern von Tieren verwendet.

Giftköder oder illegal entsorgte tote Haustiere als Ursache

Der LBV geht davon aus, dass entweder bewusst Giftköder mit dem Mittel ausgelegt wurden, oder eingeschläferte Haustiere illegal entsorgt worden waren. "Es ist erschreckend, dass nach wie vor bayernweit streng geschützte Arten wie Wanderfalke, Habicht, Rotmilan, Mäusebussard, aber auch Eulen, Störche, Reiher und Raben illegal getötet werden", so Markus Bachmann, Vorsitzender der LBV-Kreisgruppe Ansbach.

Vorsicht bei mit Insektizid vergifteten Greifvögeln

Im vergangenen Jahr wurden mehrere vergiftete Greifvögel aufgefunden, bei denen aber das seit 2007 in der EU verbotene Insektizid Carbofuran nachgewiesen wurde. Von 18 in der Vergangenheit untersuchten Vögeln, deren Organe nach einer pathologischen Untersuchung auch toxikologisch analysiert wurden, seien 13 mit dem illegalen Nervengift belastet gewesen, heißt es vom LBV. Carbofuran wirke als Kontaktgift und könne bei Hautkontakt selbst in geringen Dosen zu Krämpfen führen, so der LBV. Markus Bachmann warnt deshalb, dass auch für Kinder und Haustiere eine Gefahr bestehe, wenn sie einen toten Vogel finden oder mit dem Gift in Berührung kommen.

Polizei verständigen oder bei "Tatort Natur" melden

Spaziergänger, die einen größeren toten Vogel finden – also einen Greifvogel, eine Eule, einen Storch oder einen Reiher – sollten deshalb umgehend die Polizei verständigen oder den Fund auf der Internetplattform www.tatort-natur.de melden. Das gilt auch für auf einer Wiese oder im Feld gefundene Fleischreste, Eier oder Geflügelteile.

Der LBV will mit dem Projekt "Tatort Natur" Fälle von illegalen Tiertötungen aufklären und die Öffentlichkeit schützen. Im Jahr 2021 wurden über die Plattform bayernweit 60 Fälle von tot aufgefundenen Wildtieren gemeldet.