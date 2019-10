Zweiter Tag im Bayern-Ei-Prozess startet kurios

Am zweiten Tag des Bayern-Ei-Prozesses ist das Regensburger Landgericht in die Beweisaufnahme eingestiegen. Als erster Zeuge sagt ein ehemaliger Produktionsleiter des Unternehmens aus, der im Januar 2015 dort begonnen und im August 2015 die Geschäftsführung übernommen hatte, nachdem der jetzt angeklagte damalige Bayern-Ei-Chef Stefan Pohlmann verhaftet worden war.

Zeuge muss erst belehrt werden

Der gelernte Geflügelwirt soll zunächst vor allem erläutern, in welchem Zustand der Betrieb war, als er dort angefangen hat. Außerdem soll er erläutern, wie der Betrieb organisiert war. Vor seiner Aussage musste der 31-Jährige erst ausführlich belehrt werden, da er nach Aussage seines Rechtsbeistands erst am Montag aus den Medien erfahren habe, dass er heute aussagen soll. Wegen eines Umzugs hatte ihn die Ladung nicht erreicht.

Betrieb wird erläutert

Danach beschrieb der Zeuge anhand von Bauplänen und Fotos, die ihm das Gericht vorlegte, den Aufbau der Betriebe in Niederharthausen und Ettling. Dabei ging es unter anderem um die Hygieneschleusen am Eingang und die Zugänge zum Stall, aber auch um die maschinelle Organisation der Fütterung sowie den automatisierten Eier-Abtransport über getrennte Bändersysteme. Außerdem erläuterte er, wie tote Tiere entsorgt wurden und wie der Kot der Hühner abtransportiert wurde - über eigene Kotbänder, die regelmäßig manuell gestartet wurden.

Zeuge hatte angeblich "guten Eindruck" vom Betrieb

Bei einigen Punkten konnte sich der Geflügelwirt nicht an Details erinnern, unter anderem bei der Frage, inwiefern die Bänder desinfiziert wurden. Generell wollte er sich nicht zur Situation bei Bayern-Ei im Jahr 2015 äußern. Allerdings beschrieb er seinen Eindruck bei ersten Besichtigungen vor seiner Anstellung: Da habe er einen guten Eindruck gehabt. Die Betriebe seien sauber, ordentlich und gepflegt - innen wie außen - und vorzeigbar gewesen.

E-Mail offenbart Probleme

Eine vom Landgericht nach seiner Aussage verlesene Mail des Zeugen aus dem März 2015 zeichnet jedoch ein anderes Bild: Darin wirft er dem Farmleiter am Standort Ettling und dessen Mitarbeitern Schlamperei vor. Unter anderem seien Flächen nicht ordentlich gereinigt worden, die Totenhäuschen für Kadaver nicht gründlich gewaschen. Außerdem kritisiert er in der Mail, dass tote Tiere in den Gängen lagen, ebenso halbtote Hühner, die kein Futter und Wasser hatten. Offenbar gab es auch den Fall, dass die Futterautomatik nicht funktionierte und Hühner am Wochenende einen ganzen Tag kein Futter hatten. Der damalige Betriebsleiter wies in seiner Mail auch darauf hin, dass es sich dabei um tierschutzrechtliche Verstöße handelte und forderte mehr Anstrengungen der Mitarbeiter.

In einer zweiten verlesenen Mail des Zeugen direkt an Stefan Pohlmann aus dem Mai 2015 ging es um eine massive Milbenproblematik am Standort Niederharthausen: Es wird deutlich, dass darüber diskutiert wurde, mit welchen Mitteln man den Milben zu Leibe rücken will, um Ausfälle bei der Legeleistung und eine erhöhte Zahl toter Hühner zu verhindern.

Erst 40 von 175 Fällen angeklagt

Heute sind außerdem noch Mitarbeiter des Unternehmens, Polizisten und ein Betriebsarzt als Zeugen geladen. Angeklagt ist Ex-Bayern-Ei-Chef Stefan Pohlmann. Er soll dafür verantwortlich sein, dass 2014 Eier seines Unternehmens ausgeliefert wurden, obwohl in den Ställen Salmonellen nachgewiesen wurden. In der Folge erkrankten in mehreren europäischen Ländern Menschen. 40 von ursprünglich 175 vorgeworfenen Fällen sind jetzt angeklagt, dazu kommt der Fall eines Mannes aus Österreich, der an den Folgen einer Salmonellen-Infektion gestorben sein soll.

Verteidigung des Angeklagten weist Vorwürfe zurück

Die Anklage beinhaltet deshalb die Vorwürfe der gefährlichen Körperverletzung, in einem Fall mit Todesfolge sowie Verstöße gegen das Lebensmittelrecht. Dazu kommen Verstöße gegen das Tierschutzgesetz und der Vorwurf des Betrugs an Handelspartnern. Pohlmann selbst ließ die Vorwürfe beim Prozessauftakt gestern von seinem Anwalt Ulrich Ziegert zurückweisen.