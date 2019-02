Zweiter Tag des AfD Landesparteitages in Greding

Der Hintergrund: in manchen Kommunen fehlt es der AfD an Personal. Weiterer Tagesordnungspunkt: die Frage, ob der Landesverband eine Programmbeauftragten einsetzt. Dieser soll eine Schnittstelle sein zum Bundesverband und an der Vorbereitung der Bundesparteitage mitwirken.

Ämterhäufung in der AfD

Und auch um die sogenannte Ämterhäufung soll es gehen: ein Antrag fordert, dass AfD-Abgeordnete auf Landes-, Bundes- oder Europaebene in nicht mehr als einem Vorstand eines Verbandes sitzen können. Über Ihr Führungspersonal stimmen die Parteimitglieder erst wieder im Herbst dieses Jahres statt.