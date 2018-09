Zweiter Prozesstag: Wolbergs redet sich in Rage

Auf diesen Tag hat Joachim Wolbergs zwei Jahre lang gewartet: Insgesamt vier Stunden hat er sich zum Teil richtig in Rage geredet - hochemotional, leidenschaftlich, teils richtig wütend griff er vor allem die Staatsanwaltschaft und deren Ermittlungen heftig an. Er habe nichts strafrechtlich Relevantes getan, betonte Wolbergs, erklärt Zusammenhänge aus seiner Sicht, nennt die Vorwürfe in der Anklage "absurd", "unverschämt" oder eine "Sauerei". Auch die Medien blieben von Wolbergs nicht verschont: "Was berichtet wird über meinen Werdegang, entspricht einfach nicht der Wahrheit", sagte Wolbergs.

Kritik an Regensburger CSU-Politikern

Führenden Regensburger CSU-Politikern warf Wolbergs vor, eine Kampagne gegen ihn organisiert zu haben. Dabei ging es um eine von der CSU initiierte Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den OB im Zusammenhang mit der umstrittenen Vergabe des Nibelungenareals an den mitangeklagten Bauträger Volker Tretzel.

Wolbergs verteidigt Nibelungenareal-Vergabe

Die Vergabe des Nibelungenareals, ein Kernbestandteil der Anklage, bezeichnete der suspendierte OB als rechtens. Die Vergabe des Areals zur Wohnbebauung an Tretzel sei schließlich erfolgt, weil dieser das aus preislicher, sozialer, ökologischer und planerischer Sicht beste Angebot vorgelegt habe, sagte Wolbergs.

Spenden seien nicht bewusst gestückelt worden

Zuvor hatte er die von ihm praktizierte Spendenpraxis verteidigt. Die enormen Geldmittel, die der Wahlkampf verschlungen hat, begründete Wolbergs mit den Sachzwängen moderner Marketingstrategien. Er wies in seiner Einlassung auch den Vorwurf zurück, dass die Spenden aus dem Tretzel-Lager bewusst in Tranchen unter 10.000 Euro gestückelt worden seien, um ihre Herkunft zu verschleiern. "Das ist ja nicht so, dass das dann geheim ist." Auch diese Spenden würden mit Namensnennung in Rechenschaftsberichten auftauchen, sagte Wolbergs zur Erklärung.

Tretzel und der SSV Jahn

Der suspendierte OB äußerte sich auch zu der millionenschweren Unterstützung des Fußball-Zweitligisten SSV Jahn Regensburg durch Tretzel. Der Immobilienunternehmer habe dafür keine Gegenleistungen oder Zusagen für lukrative Grundstücksgeschäfte bekommen. "Niemals hat es irgendein Junktim gegeben. Niemals!", sagte Wolbergs.

Am Montag geht es weiter

Am Montag, 1. Oktober, startet die Beweisaufnahme, dann geht es auch um überwachte Telefongespräche als Beweismittel. Ob die allerdings verwendet werden dürfen, muss das Gericht erst noch entscheiden, die Verteidigung hat einen entsprechenden Antrag gestellt. Die Überwachung habe nämlich gegen Grundrechte verstoßen, so ein Verteidiger.

Die Angeklagten im Überblick

Joachim Wolbergs: Die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft gegen ihn lauten auf Verdacht auf Vorteilsannahme und Verstöße gegen das Parteiengesetz. Ferner sollen Wolbergs und ihm nahestehende Personen Preisnachlässe bei Handwerksarbeiten und Wohnungskäufen in Höhe von etwa 120.000 Euro erhalten haben.

Volker Tretzel: Ihm legt die Staatsanwaltschaft spiegelbildlich Vorteilsgewährung und Verstöße gegen das Parteiengesetz zur Last.

Norbert Hartl: Er ist wegen des Verdachts der Beteiligung beziehungsweise Beihilfe zur Vorteilsannahme angeklagt.

Franz W.: Er ist wegen Beihilfe zur Vorteilsgewährung sowie der Beihilfe zum Verstoß gegen das Parteiengesetz angeklagt.

