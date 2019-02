Zweiter Pelikan in München – "Isarbelle" ist nicht mehr allein

Am Wochenende wurden laut Sophia Engel vom Landesbund für Vogelschutz (LBV) fast gleichzeitig zwei Rosapelikane gesichtet. Einer stand auf einer Kiesbank an der Isar bei Freising, einer auf dem Hinterbrühler See in der Nähe des Tierparks Hellabrunn.

Pelikane tragen unterschiedliche Ringe

Die beiden Tiere lassen sich eindeutig voneinander unterscheiden: Der eine Pelikan trägt einen Metallring, ein Zeichen aus dem Zoo in Ebbs. Der andere ist mit einem gelben Ring mit einem Code darauf markiert.

Gehört zweites Tier zu Forschungsprojekt?

Sophia Engel geht davon aus, dass das Tier Teil eines Forschungsprojektes war oder ist. Zu welchem Projekt es gehört, konnte der LBV aber noch nicht herausfinden.

Das Rätsel mit der großen Entfernung

Es kann durchaus sein, dass das Wildtier schon länger in und um München unterwegs ist. Immer wieder wurde berichtet, "Isarbelle" sei an verschiedenen, weit auseinanderliegenden Orten gesichtet worden. Eventuell, sagt Sophia Engel, waren es da aber schon die zwei verschiedenen Tiere.

"Isarbelle" wird München wohl erhalten bleiben

Ausreißerin "Isarbelle" hat den Winter überraschend gut überstanden. Für einen Zoovogel sei es keine Selbstverständlichkeit, sich selbst um sein Futter zu kümmern, betont Engel. Tote Heringe aus dem Wasser zu fischen, sei doch ein enormer Unterschied zum wirklichen Fischen in der Isar. Da der Vogel durch diverse Fangversuche immer scheuer geworden ist, geht Engel davon aus, dass er nicht mehr in den Raritätenzoo in Ebbs zurückgebracht werden kann.

Zweiter Pelikan wird vermutlich weiterreisen

Der zweite Pelikan sei mit großer Wahrscheinlichkeit ein Wildtier, das München früher oder später wieder verlassen werde – in Richtung Donaudelta oder Türkei. Denn dort leben wilde Pelikane, denen sich der Einzelgänger anschließen könnte.