Zweiter NSU-Untersuchungsausschuss: "Kein Schlussstrich!"

Mit 236 Fragen wollen die Fraktionen der Grünen und der SPD im Bayerischen Landtag Licht in die "noch dunklen Flecken" im NSU-Komplex bringen. Im Fokus stehen Netzwerke und Kontaktpersonen aus der rechtsextremen Szene in Bayern, Ermittlungspannen, die Rolle von V-Leuten und das Versagen der Sicherheitsbehörden. "Es darf keinen Schlussstrich geben", betont Toni Schuberl, rechtspolitischer Sprecher der Grünenfraktion. Schuberl soll den Untersuchungsausschuss leiten und ist überzeugt, dass es auch heute enorme rechtsextreme Gefährdungspotenziale gibt.

Verbindungen zwischen NSU und rechter Szene aufklären

Deshalb müsse der zweite Untersuchungsausschuss auch mögliche Verbindungen zwischen dem Nationalsozialistischen Untergrund (NSU) und aktuellen rechtsterroristischen Bedrohungen beleuchten, sagt Schuberl. Schon nach Enttarnung des NSU gab es Zweifel, ob die rechte Terrorzelle, die jahrelang mordend durch Deutschland zog, tatsächlich nur aus Beate Zschäpe, Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos bestand.

Opferangehörige fühlen sich nach wie vor hilflos und ohnmächtig

Der Abgeordnete Cemal Bozoglu, Sprecher für Strategien gegen Rechtsextremismus der Grünen im Landtag, will auch geklärt wissen, ob Politik und Sicherheitsbehörden aus den strukturellen Defiziten und Ermittlungspannen im Umgang mit den Taten des NSU bereits ausreichend Konsequenzen gezogen haben. "Was hat man bis jetzt eigentlich unternommen, dass das nicht wieder passieren kann? Sind wir in Bayern sicher?", fragt Bozoglu. Die Angehörigen der Opfer des NSU hätten nach wie vor ein Gefühl der Hilflosigkeit und Ohnmacht, das müsse man ihnen nehmen.

Hätten NSU-Morde verhindert werden können?

Der Meinung ist auch Arif Taşdelen, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD im Bayerischen Landtag. "Wir sind es den Opferfamilien schuldig, alles für eine restlose Aufklärung zu tun", sagt Taşdelen. Die Morde seien voreingenommen untersucht worden. "Das ist kein Vorwurf, sondern das sind Fakten, dass die Ermittlungsbehörden anscheinend nicht in alle Richtungen ermittelt haben." Teilweise sind Opferangehörige wie Tatverdächtige behandelt worden. Die zentrale Frage für den SPD-Abgeordneten: "Wenn man 1999 beim Rohrbombenattentat in der Nürnberger Kneipe Sonnenschein gleich in die richtige Richtung ermittelt hätte, wäre es dann eventuell möglich gewesen, die NSU-Morde zu verhindern?"

Zeitpunkt für zweiten Untersuchungsausschuss "genau richtig"

Toni Schuberl (Grüne), der designierte Vorsitzende des zweiten Untersuchungsausschusses, nennt den Zeitpunkt für weitere Aufklärung "ideal". Nachdem die Urteile im NSU-Prozess seit Dezember rechtskräftig seien, könne man jetzt umfassende Akteneinsicht beantragen und all das aufarbeiten, was nicht ausreichend von Justiz und dem ersten Untersuchungsausschuss im Bayerischen Landtag beleuchtet wurde. Allerdings: Viel Zeit bleibt den Abgeordneten nicht – bis zur Landtagswahl im Herbst 2023 muss die Arbeit abgeschlossen sein.

Wenn der Landtag Mitte Mai für die Einsetzung des zweiten NSU-Untersuchungsausschusses stimme, wolle man daher zügig arbeiten, so Arif Taşdelen (SPD). Für die Einsetzung des Gremiums reichen die Stimmen von Grünen und SPD aus. CSU, Freie Wähler, FDP und AfD haben aber bereits angekündigt, den Ausschuss unterstützen zu wollen.