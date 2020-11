Zweiter Hasenpest-Fall im Nürnberger Land

Bei einem toten Feldhasen, der Ende Oktober in der Nähe von Offenhausen im Nürnberger Land gefunden wurde, ist die Hasenpest nachgewiesen worden. Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Verbraucherschutz hat die Infektionskrankheit diagnostiziert, so das Landratsamt in Lauf.

Hasenpest auch für den Menschen ansteckend

Es ist heuer der zweite Fall dieser Erkrankung im Nürnberger Land. Die Hasenpest heißt auch Tularämie und ist hoch ansteckend. Die Infektionskrankheit kann auch von Tieren auf Menschen übertragen werden. Deshalb warnt das Landratsamt davor, tote Nagetiere, die in der Natur gefunden werden, anzufassen. Fleisch von Hasen und Kaninchen sollte nur gut durchgegart verzehrt werden.

Ansteckungen müssen gemeldet werden

Eine Infektion könne schwerwiegende Folgen haben und für Mensch und Tier tödlich verlaufen, so die Behörde. Die Erkrankung ist meldepflichtig. Jedoch seien deutschlandweit nur wenige Erkrankungsfälle des Menschen bekannt.