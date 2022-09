> Zweiter großer Rettungseinsatz auf der Donau in wenigen Tagen

Am Mittwochabend war ein Großaufgebot auf der Donau in Regensburg im Einsatz. Die Vermutung: ein Mensch ist im Wasser in Not. Doch gefunden wurde nur ein Motorroller. Das ist dort bereits die zweite große Suchaktion innerhalb kurzer Zeit.