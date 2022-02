Zweiter Bergsteiger nach Unfall in den Alpen gestorben

Eine Tour in den Oberstdorfer Bergen hat für zwei Bergsteiger tödlich geendet. Die zwei Männer hatten sich in der Nacht auf Dienstag laut Polizei im Bereich des Geißfußes verstiegen. Am Dienstag konnte einer der beiden noch lebend gerettet werden, er starb jedoch am Tag darauf an den Folgen der Unterkühlung. Der zweite Bergsteiger konnte nur noch tot ins Tal gebracht werden.

Männer hatten sich verstiegen

Was war passiert: Laut Polizei hatte einer der Männer, ein 62-Jähriger, gegen Mitternacht einen Notruf abgesetzt: Er hätte sich mit seinem 58-jährigen Begleiter verstiegen und benötige Hilfe. Aufgrund der Wetterverhältnisse musste die umgehend gestartete Rettungsaktion aber bald wieder abgebrochen werden, die Gefahr für die Retter wäre durch frischen Neuschnee, heftigen Wind und das hohe Lawinenrisiko zu groß gewesen.

Am nächsten Morgen wurde die Suche wieder aufgenommen. Ein Bergretter konnte sich vom Rettungshubschrauber zu den beiden Bergsteigern abseilen. Zu diesem Zeitpunkt war der 58-Jährige schon tot. Rund sechs Stunden später gelang die Rettung des zweiten Bergsteigers. Er kam mit einem Rettungshubschrauber in kritischem Zustand in das Krankenhaus in Immenstadt. Er wurde danach in eine Klinik in Augsburg verlegt, wo er am Mittwoch starb. Der Bergretter zog sich eine leichte Unterkühlung zu.

Wohl keine Fremdeinwirkung

Die Männer waren nach derzeitigem Stand der Ermittlungen von der Seealpe zum Edmund-Probst-Haus aufgestiegen und dabei offenbar deutlich vom Weg abgekommen. Es dürfte sich um einen Unglücksfall handeln, so die Polizei. Anzeichen für eine Fremdeinwirkung lägen nicht vor.