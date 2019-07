Zweite Stammstrecke: Weitere Röhre als Rettungstunnel notwendig

Gravierende Umplanungen bei der zweiten Stammstrecke in München sehen offenbar eine dritte Röhre als Rettungstunnel anstelle von Schächten vor. Der Münchner Merkur berichtet in seiner heutigen Ausgabe, dass das Eisenbahnbundesamt von der Zusatzröhre ausgeht und sie fordert.

Brandschutzkonzept muss überarbeitet werden

Es geht um eine weitere Röhre für den Brandschutz - die Umplanungen für die zweite S-Bahn-Stammstrecke, die beim Spitzentreffen in der Staatskanzlei vergangene Woche vorgestellt wurden, sind so massiv, dass jetzt auch das bereits genehmigte Brandschutzkonzept geändert werden muss.

Die Bahn hatte in Verhandlungen mit der Stadt und dem Freistaat dargelegt, einen zusätzlichen Bahnhof für eine Entlastungs-U-Bahn U9 am Hauptbahnhof mitzuplanen. Außerdem soll die östliche Station nicht am Orleansplatz sein, sondern hinter dem Münchner Ostbahnhof im sogenannten Werksviertel an der Friedensstraße.

Neue Forderung kommt nach bereits genehmigten Plänen

Tatsächlich hatte die Bahn einen bestandskräftigen Planfeststellungsbeschluss für die bisherige Planung, bei der auch das Brandschutzkonzept mit den Rettungsschächten als ausreichend genehmigt war. Sie hätte das also bauen dürfen. Wie der Münchner Merkur berichtet, verlangt das Eisenbahnbundesamt jetzt die Zusatzröhre.

Die Bahn will die Äußerungen bislang nicht kommentieren. Hauptauftraggeber und Hauptfinanzier des Milliardenprojekts ist der Freistaat Bayern, der müsse das Thema erst beraten und über die Umplanungen entscheiden, heißt es von der Bahn. Ein Termin für die entscheidende Kabinettssitzung steht nach BR-Informationen noch nicht fest.