Zweite Stammstrecke in München: Teurer, aber im Zeitplan

Die zweite Stammstrecke in München sei im Großen und Ganzen im Zeitplan, sagten Vertreter der Deutschen Bahn auf einer Pressekonferenz zum Baufortschritt des Infrastrukturprojekts. 2035 könnte demnach der erste Zug rollen. Bei den Kosten sieht es allerdings anders aus. Die Preissteigerungen der vergangenen Jahre machten das Projekt teurer, erklärte der kaufmännische Leiter des Projekts Christoph Kraller. Über die Höhe verriet er jedoch nichts. Zuletzt war man von Gesamtkosten von sieben Milliarden Euro ausgegangen.

Baubeginn am Ostbahnhof Mitte 2025

Trotzdem geht es laut Bahn beim Bau der zweiten Stammstrecke voran. Bahnvertreter gehen davon aus, dass am Ostbahnhof im Juni die Baumaschinen anrollen werten. Zwei Klagen hatten dort den Baufortschritt zunächst ausgebremst. Bis zu 16 Meter müssen sich die Bagger am Ostbahnhof runtergraben, erst dann können sich die Tunnelbohrmaschinen vom Münchner Osten her zur neuen zukünftigen S-Bahnstation Marienhof hinter dem Münchner Rathaus graben.

Am Marienhof soll endgültige Bautiefe erreicht werden

Auch dort werde dieses Jahr ein Meilenstein erreicht werden, heißt von Bahnseite. So soll dieses Jahr an der Marienhofbaustelle die endgültige Bautiefe von rund 43 Metern erreicht werden. Zudem soll dieses Jahr der Verbindungsstollen zwischen der zukünftiger S-Bahnstation Marienhof und den U-Bahnlinien U3/ U6 fertiggestellt werden.

Im Westen geht es laut Bahn ebenfalls voran. Dieses Jahr soll für die Baugrube an der Donnersberger Brücke die Tunnelvortriebsmaschine bestellt werden. Die hochspezialisierten Maschinen werden extra für den S-Bahntunnelvortrieb gebaut. Ende 2026 aber spätestens Anfang 2027 wird sich die rund 150 Meter lange Tunnelbohrmaschine dann von der Baugrube an der Donnersberger Brücke zum Hauptbahnhof und weiter zum Marienhof graben.

Bahnhof Laim endlich wieder barrierefrei?

Eine Station weiter westlich von der Donnersberger Brücke, in Laim, soll dieses Jahr zumindest wieder ein Fahrstuhl in Betrieb genommen werden. Dann können Menschen mit einer Gehbehinderung oder Kinderwägen zumindest wieder stadtauswärts fahren. Seit rund einem Jahr ist der Bahnhof Laim ohne Fahrstuhl und damit nicht barrierefrei. Die Bahn begründet die Maßnahme damit, dass der S-Bahnhalt München-Laim aufgrund der zweiten Stammstrecke komplett neu gestalten werden muss, und zwar während des laufenden Betriebs.

Neues Stellwerk am Ostbahnhof geht in Betrieb

Eine weitere Neuerung wird in diesem Jahr am Münchner Ostbahnhof in Betrieb genommen. Dort soll im Juni das neue Stellwerk-Ost seinen Dienst aufnehmen. Durch die neue Technik soll die bisherige Stammstrecke weniger störanfällig werden. Bis es so weit ist, werden die Münchnerinnen und Münchner jedoch noch die ein oder andere Streckensperrung erdulden müssen. Das neue Stellwerk muss nämlich getestet werden. Deswegen wird der Ostbahnhof in der ersten Pfingstferienwoche wohl nur über Schienenersatzverkehr zu erreichen sein.