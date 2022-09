Zweite Stammstrecke in München: Grüne fordern Bau-Pause

Laut einem internen Papier der Bahn, das zuletzt öffentlich wurde, könnte sich die Fertigstellung der zweiten S-Bahn-Stammstrecke in München bis 2037 hinziehen und insgesamt bis zu 7,8 Milliarden Euro kosten.

In den Augen von Markus Büchler, Sprecher für Mobilität der Grünenfraktion im Bayerischen Landtag, eine "weitere spektakuläre Kostenexplosion", die mittlerweile ein Niveau erreicht habe, das "nicht mehr tragbar" ist.

Ein Projekt darf nicht sämtliche Gelder binden

"Dass ein einziges Projekt auf Jahrzehnte sämtliche Nahverkehrsmittel bindet, die für Bayern zur Verfügung stehen, kann nicht die Lösung sein", sagt Büchler. Das Teuerste an der zweiten Stammstrecke ist laut Büchler der Tunnel, und mit dessen Bau sei "zum Glück ja noch nicht begonnen worden".

Bevor dieses Tunnelbauwerk zum "Milliardengrab für ganz Bayern" werde, fordern Büchler und seine Parteikollegen eine "Pause" beim Bau der zweiten Stammstrecke, auch über einen generellen Baustopp müsse man nachdenken.

Baustopp - Weitermachen wäre Geldverschwendung

Die von der Deutschen Bahn und der bayerischen Staatsregierung "fürs Zuschütten" veranschlagten Kosten von mehreren Milliarden Euro sind für Grünen-Politiker Büchler nicht nachvollziehbar.

Er sieht bei einem Baustopp zwar unter anderem Kosten für Umplanungen auf Bund und Freistaat zukommen, aber das sei insgesamt nur ein "Bruchteil" dessen, was an Ausgaben zusammenkommen würde, falls die Staatsregierung am Tunnelbau festhält. "Weitermachen wäre die eigentliche Geldverschwendung", sagt Büchler.

S-Bahn-Südring stärken und Außenäste ausbauen

Um in naher Zukunft den "leidgeprüften Fahrgästen" Erleichterung zu verschaffen, soll nach Ansicht der Grünen der S-Bahn-Südring ertüchtigt, sowie der Nordring und die S-Bahn-Außenäste ausgebaut werden. Denn ein Großteil der Störungen und Verzögerungen, den Fahrgäste täglich erleben, würde an den Außenästen entstehen, so Büchler.

Verbesserungen und bauliche Maßnahmen dort habe die Staatsregierung zwar für die Zeit nach der Fertigstellung des zweiten S-Bahn-Stammstreckentunnels angekündigt, diese müsse man aber jetzt "pragmatisch" vorziehen.

Bernreiter: Kein Moratorium, kein Baustopp

Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) hält von den Forderungen der Grünen "überhaupt nichts". Für den Bau der zweiten Stammstrecke sind für Bernreiter "ausschließlich die fundierten und final geprüften Aussagen und Informationen" der Deutschen Bahn maßgeblich.

Danach würde ein Baustopp neben der schon investierten Milliarde Euro weitere rund zwei Milliarden kosten, "ohne dass man einen entsprechenden Nutzen für den Großraum München gewonnen hätte", teilt Bernreiter auf BR24-Anfrage mit.

Bahn will im Herbst Zahlen vorlegen

"Die Bahn hat angekündigt, im Herbst offizielle Zahlen zur zweiten Stammstrecke vorzustellen, erst dann können wir weiter in die Zukunft schauen", so Bernreiter. Außerdem forciere sein Ministerium parallel weiterhin "verkehrliche Verbesserungen für den Großraum München wie zum Beispiel die Taktverdichtung auf den S-Bahn-Außenästen".

Im Rahmen des Programms "Bahnausbau Region München" lasse das Verkehrsministerium zudem gerade untersuchen, wie Nord- und Südring das Münchner S-Bahnsystem mit zweiter Stammstrecke sinnvoll ergänzen könnten.