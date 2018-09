Zweite Stammstrecke in München: Bund entlastet Bayern finanziell

Von einer "sehr, sehr guten Nachricht", spricht Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach der Sitzung des bayerischen Kabinetts. Er freut sich über die Ankündigung des Bundes, Bayern bei den Kosten für die zweite S-Bahn-Stammstrecke in München zu entlasten. Der Freistaat muss nicht mehr, wie ursprünglich vereinbart, einen Teil des Bundesanteils an dem Projekt vorfinanzieren. Dadurch spart sich Bayern nach Angaben von Ministerpräsident Söder während der Bauzeit rund eine Milliarde Euro, die der Bund erst mit zeitlicher Verzögerung zurückgezahlt hätte.

"Das ist ein gutes Signal vom Bund. Wir hätten ja alles vorfinanzieren müssen. Allein in der nächsten Legislaturperiode wäre das fast eine Milliarde Euro gewesen. Das fällt jetzt weg. Damit bleibt zum einen sicher, dass die Stammstrecke nach wie vor im Zeitplan kommt. Zum zweiten, dass auch für andere Verkehrsprojekte im ländlichen Raum mehr Geld zur Verfügung steht." Ministerpräsident Markus Söder

Kostenverteilung für Stammstrecke bleibt bestehen

Die Übereinkunft wurde von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und Söder gemeinsam nach der Sitzung des bayerischen Kabinetts zu Verkehrsfragen verkündet, an der Scheuer teilgenommen hatte. Die 2016 vereinbarte Kostenaufteilung für die Stammstrecke an sich bleibt allerdings davon unberührt. Danach bezahlt der Freistaat 1,3 Milliarden Euro, der Bund 1,6 Milliarden, außerdem sind 161 Millionen Euro von der Landeshauptstadt München und 177 Millionen Euro Eigenmittel der Deutschen Bahn eingeplant.

Bus und Bahn: 365-Euro-Ticket bis 2030 geplant

Für das von Söder versprochene 365-Euro-Ticket für den ÖPNV der bayerischen Verkehrsverbünde blieb Scheuers Zusage zunächst wenig konkret. "Der Bund wird prüfen, ob eine kraftvolle Unterstützung aus Berlin dafür gewährt werden kann", hieß es im Bericht aus der Kabinettssitzung. Zur möglichen Höhe der Unterstützung wollten Scheuer und Söder nichts sagen.

Ein Euro pro Tag: Das Wiener Modell

Söder hatte Anfang September angekündigt, dass Bus- und Bahnfahrer in München, Nürnberg, Augsburg, Regensburg und Würzburg in einigen Jahren nur noch 365 Euro für eine Jahreskarte zahlen sollen - also nur noch einen Euro pro Tag. Profitieren würden nicht nur die Einwohner der fünf Modellstädte, sondern auch die Leute, die dorthin pendeln. Vorbild ist dabei das sogenannte Wiener Modell. In der österreichischen Hauptstadt gibt es bereits seit sechs Jahren ein 365-Euro-Ticket.

SPD: "Halbherziger Vorstoß Söders"

Als "halbherzig" kritisiert der verkehrspolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Bernhard Roos, Söders Idee für ein 365-Euro-Ticket. "Wenn, dann müssen wir es richtig machen und den öffentlichen Nahverkehr ganz umsonst gestalten", so Roos. Dabei dürfe man sich auch nicht nur auf Ballungsräume beschränken. In vielen Regionen Bayerns gäbe es überhaupt keinen öffentlichen Nahverkehr, in anderen fahre der Bus nur einmal in der Stunde oder noch seltener. Bernhard Roos (SPD): "Damit diese Regionen nicht weiter abgehängt werden, müssen wir auch dort für eine vernünftige öffentliche Verkehrsinfrastruktur sorgen."

"In Bayern darf niemand abgehängt werden. Weder auf dem Land noch in der Stadt. Deshalb brauchen wir den Einstieg in den kostenfreien Nahverkehr jetzt. Und nicht ein 365-Euro-Ticket in 12 Jahren." Natascha Kohnen, Vorsitzende der Bayern-SPD