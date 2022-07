Zweite Stammstrecke: Auch ein Baustopp käme teuer

Einen Baustopp für die zweite Stammstrecke der S-Bahn in München will Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) unbedingt vermeiden. Ein Abriss und Zuschütten der Baugruben wäre so teuer, dass es nicht in Frage komme - da waren sich der Minister, Bayerns Bahnchef Klaus-Dieter Josel und die Mehrheit im Verkehrsausschuss des Landtags einig. Aber über die Geschichte der Planung dieses Großprojekts und vor allem über die Informationspolitik von Bahn und Staatsregierung gab es großen Unmut über die Fraktionen hinweg.

Bayerns Bahnchef Josel wiederholte vor den Abgeordneten: Die Bahn brauche noch Zeit, um Kosten und Zeitplan zu berechnen und zu überprüfen. Denn dieses Mal sollen die Zahlen wirklich belastbar sein, wenn sie im Oktober oder Anfang November vorliegen.

Kosten und Fertigstellung des Milliardenprojekts unklar

Ein Baustopp und Abriss würde rund zwei Milliarden Euro kosten und sei deswegen nicht ratsam, sagte Josel. Der Konzernbeauftragte der DB für Bayern sprach von 100 Verträgen, bei denen Schadensersatzklagen drohten und dann die Kosten für Abwicklung und der Rückbau. Als Gründe für die Kostenexplosion und die fragliche Fertigstellung zählte Josel die lange Bauzeit auf, die Umplanungen 2019 vor allem am Münchner Hauptbahnhof und im Rettungskonzept, außerdem das längere Genehmigungsverfahren im Ostabschnitt der 2. Stammstrecke, wo noch kein Baurecht vorliegt.

Bahn "rechnet noch"

Ansonsten gab es von der Deutschen Bahn weder eine neue Rechnung, noch eine belastbare Begründung für das Entgleisen von Kosten und Zeitplan bei der Stammstrecke. Man müsse eben Pionierarbeit leisten, noch nie sei so tief im Münchner Untergrund gegraben worden, sagte Josel. Man prüfe und rechne noch.

Zuletzt hatte die Nachricht für Aufsehen gesorgt, dass das bayerische Verkehrsministerium davon ausgeht, dass die Kosten für den Bau der zweiten S-Bahn-Röhre in München von 3,85 auf bis zu 7,2 Milliarden Euro steigen. Zudem könnte sich die Inbetriebnahme der zentralen Strecke durch die Innenstadt von 2028 auf 2037 verzögern. Der Bau ist ein Gemeinschaftsprojekt unter anderem der Deutschen Bahn, des Freistaats Bayern, der Stadt München und der Bundesrepublik. Die Bahn hat ihrerseits bisher keine neuen Zahlen oder Details veröffentlicht.

Grüne: Prestigeprojekt der CSU über Jahrzehnte durchgedrückt

Die Grünen nannten die zweite Stammstrecke ein Prestigeprojekt, das die CSU gegen den Rat eines großen Teils der Fachwelt durchgedrückt habe. Vertreter aller Oppositionsfraktionen fragten eindringlich danach, wie es sein kann, dass jetzt, fünf Jahre nach Baubeginn, auf einmal die Bombe platzt – nachdem die CSU nicht mehr den Bundesverkehrsminister stellt. Und was eigentlich die Baubegleitung aus dem bayerischen Verkehrsministerium in der Zwischenzeit gemacht habe?

Bernreiter verweist auf kurze Zeit im Amt

Bayerns CSU-Verkehrsminister Bernreiter antwortete, er sei erst seit wenigen Monaten im Amt. Was vorher passiert sei, könne er nicht im Detail sagen. Auch wer die Stammstrecken-Kontrolleure in seinem Ministerium sind, und wie oft sie berichten, wisse er nicht, sagte Bernreiter: "Ich bin ja nicht als Sachbearbeiter für die zweite Stammstrecke eingestellt". Damit erntete er großen Unmut bei SPD und FDP, die sich fragten, wie das zusammenpasse mit der Aussage, dass es sich bei der zweiten Stammstrecke um das wichtigste Infrastrukturprojekt Deutschlands handle.

2. Stammstrecke auf Kosten anderer Bahnprojekte?

Verkehrsausschuss-Vorsitzender Körber von der FDP sagte, er mache sich massiv Sorgen um den Bahnverkehr in den Regionen, wenn die bayerische Regierungskoalition kein zusätzliches Geld für den Öffentlichen Nahverkehr zur Verfügung stellt. Außer den Grünen erklärten alle Fraktionen, dass sie an der zweiten Stammstrecke festhalten. Ausdrücklich auch die AfD. Deren Abgeordneter Uli Henkel spottete zwar, schon im 19.Jahrhundert beim Bau des Nord-Ostsee-Kanals habe man eigentlich Großprojekte besser im Griff gehabt. Er sagte aber auch: "München braucht die zweite Stammstrecke, das Projekt jetzt noch zu stoppen, wäre Wahnsinn."

Verkehrsministerium rechnet mit beinahe-Verdoppelung der Kosten

