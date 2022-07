Zweite Stammstrecke: DB-Vertreter heute im Bayerischen Landtag

Es ist fast wie bei einer lang erwarteten Kinopremiere: Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter hofft seit knapp zwei Wochen auf Antworten von der Deutschen Bahn. Im Verkehrsausschuss des Bayerischen Landtags könnte es heute soweit sein. Ein Vertreter der Deutschen Bahn soll dort erscheinen. Trotz der Spannung - auf Popcorn hat Dieter Reiter nach eigener Aussage aber kaum Lust. Dafür sei das Thema zu ernst.

Pressekonferenz bringt Lawine ins Rollen

Ende Juni hatte der bayerische Verkehrsminister Christian Bernreiter auf einer eilig einberufenen Pressekonferenz erklärt, dass laut einer internen Schätzung seines Ministeriums vom vergangenen November die Baukosten für den zweiten Münchner S-Bahntunnel doppelt so hoch sein und damit 7,2 Milliarden Euro betragen könnten. Auch werde die Bauzeit für das Infrastruktur-Megaprojekt laut bayerischer Schätzung rund zehn Jahre länger dauern.

DB schweigt laut Bayerns Verkehrsministerium beharrlich

Das Problem: Die Deutsche Bahn hat die vom bayerischen Verkehrsministerium vermuteten Steigerungen bei Kosten und Bauzeit nie kommentiert. Seit 2020 versucht man in Bayern laut einem Ministeriumssprecher mit der Bahn in Kontakt zu treten, aber ohne Erfolg. Die Antwort von Seiten der Bahn sei immer gewesen, man hätte die Kosten- und Terminplanung für die zweite Stammstrecke noch nicht überarbeitet.

Nun soll bis spätestens Anfang Oktober eine neue Nutzen-Kosten-Untersuchung vorliegen. "In enger Abstimmung mit dem Bund hat der Freistaat die Nutzen-Kosten-Untersuchung in Auftrag gegeben", sagte ein Sprecher des bayerischen Verkehrsministeriums auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in München. Die Untersuchung sei bereits Anfang 2022 in Auftrag gegeben worden, abschließende Ergebnisse würden für Ende September oder Anfang Oktober erwartet.

"Bei geförderten Großprojekten ist eine Aktualisierung des Nutzen-Kosten-Verhältnisses, insbesondere bei Projektanpassungen beziehungsweise -änderungen ein üblicher Vorgang", betonte der Sprecher weiter. Der Freistaat habe daher dem Bund angeboten, eine neue Nutzen-Kosten-Untersuchung durchzuführen.

Bernreiter: Herr Wissing kneift

Nachdem nun im vergangen November das bayerische Verkehrsministerium die jetzt bekannten Steigerungen errechnet hatte, wollte man diese Ende Juni mit Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) klären. Der aber sagte laut bayerischem Verkehrsminister Christian Bernreiter den Termin ohne Gründe kurzfristig ab. Bernreiter kommentierte die Absage mit den Worten "Herr Wissing kneift!"

Körber: Der schwarze Peter liegt bei der CSU

Ab diesem Punkt spricht der FDP-Landtagsabgeordnete und Vorsitzende des Verkehrsausschusses im Landtag, Sebastian Körber, von Schmierentheater. Man wolle seinem Parteikollegen Wissing jetzt den schwarzen Peter zuschieben. Das sei ungerecht, so Körber. Die Reaktion Wissings, den Termin mit Bernreiter, Söder und Vertretern der Stadt München abzusagen, sei deswegen völlig nachvollziehbar gewesen.

Körber: Auch Bernreiter muss antworten

Immerhin seien die letzten drei Bundesverkehrsminister von der CSU gestellt worden, so der FDP-Landtagsabgeordnete Körber. Von den in Bayern zuständigen Ministern ganz zu schweigen. Auf den Verträgen seien größtenteils nur Unterschriften von CSU-Politikern. Deswegen will er heute nicht nur Antworten von der Deutschen Bahn, sondern auch von Christian Bernreiter.

Bleibt der ÖPNV-Ausbau auf der Strecke im Rest Bayerns?

Immerhin hat der Bund bereits angekündigt, das Projekt weiterhin mit 60 Prozent zu fördern. Der Verkehrsausschussvorsitzende Körber glaubt jedoch, dass die zweite Stammstrecke, zu deren Weiterbau er sich trotz aller Steigerungen bekennt, zu einer Art schwarzem Baustellenloch mutiert. Seine Sorge sei, dass die zweite Stammstrecke sämtliche Fördermittel des Bundes für den öffentlichen Nahverkehr schlucke, die sonst in anderen Teilen Bayerns eingesetzt werden würden, zum Beispiel für barrierefreie Bahnhöfe.

Reiter spricht von "Schnapsidee"

Auf dieses Thema angesprochen, reagiert wiederum Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter scharf Richtung Bundesverkehrsminister Volker Wissing. Wenn das die Idee von Herrn Wissing sei, "dann kann ich ihm jetzt schon sagen, dass das eine völlige Schnapsidee ist", so Reiter.

Bessere Förderung des Bundes bei ÖPNV

Der Bund stelle mit rund einer Milliarde pro Jahr ohnehin zu wenig Fördermittel für den öffentlichen Nahverkehr bereit. Allein München brauche für U-Bahnen in den nächsten Jahren insgesamt rund zehn Milliarden, von anderen Städten ganz zu schweigen. Deswegen müssten die jährlichen Fördermittel des Bundes auf acht bis zehn Milliarden aufgestockt werden, so Reiter. Nur dann habe der ÖPNV in Deutschland eine Chance, flächendeckend gut aufgestellt zu sein.

Lange Bauzeit unerklärlich

Abseits der enorm gestiegenen Baukosten für die zweite Stammstrecke hegt OB Reiter bezüglich des heutigen Verkehrsausschusses des Bayerischen Landtags die kleine Hoffnung, endlich zu erfahren, warum die zweite Stammstrecke, an der man schon seit geraumer Zeit baue, sich um bis zu zehn Jahre verzögern soll.

Befriedigende Antworten im Ausschuss - wohl eher nicht

Angesichts der Probleme bei der Münchner S-Bahn und ihrer ständigen Ausfälle sei den Münchnerinnen und Münchnern sowie den Menschen im Umland eine solche Verzögerung nicht vermittelbar, so Reiter. Ob er darauf heute im Verkehrsausschuss von der Deutschen Bahn eine befriedigende Antwort erhalten wird, bleibt indes fraglich. Auch der Vorsitzende im Verkehrsausschuss des Bayerischen Landtags Sebastian Körber ist vorsichtig, was konkrete Aussagen des DB-Vertreters betrifft.

Körber ist mit der Zusage der DB, einen Vertreter in den heutigen Ausschuss zu schicken, schon weiter gekommen als die Stadt München. Vergangenen Mittwoch hatte Reiter die Deutsche Bahn in den Planungsausschuss des Münchner Stadtrates eingeladen. Am Dienstagnachmittag erhielt er die Nachricht, dass der Schienenkonzern bedauerlicherweise niemanden in die Sitzung schicken könne. Grund: Die Kosten- und Terminplanung für die zweite Stammstrecke sei noch nicht überarbeitet.

Widersprüchliche Signale aus Berlin

Doch sogar zur Kostenübernahme waren aus Berlin widersprüchliche Aussagen zu hören. So hatte eben Michael Theurer (FDP), Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, in einem Schreiben an den Verkehrsausschuss im Bundestag erklärt, der Bund sei weiterhin bereit, das Projekt mit bis zu 60 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten zu fördern. Aus der Pressestelle des Ministeriums hieß es dagegen wiederholt, die Vereinbarung von 2016 enthalte keine Regelung für den Fall von Kostensteigerungen.

Zwar sei die Stammstrecke 2017 in das entsprechende Förderprogramm aufgenommen worden, im weiteren Verlauf seien durch die Deutsche Bahn und die Landeshauptstadt München "jedoch verschiedene weitreichende Planungsanpassungen und -änderungen veranlasst" worden, "die sich entsprechend nachteilig auf die Zeit- und Kostenplanung auswirken", teilte ein Sprecher des Bundesministeriums auf Anfrage der dpa mit. Vor einer endgültigen Entscheidung des Bundes, wie es mit den Plänen weitergehe, müsse das Ergebnis der neuen Kosten-Nutzung-Untersuchung abgewartet werden.