Zweite S-Bahn-Stammstrecke: Planung für östlichen Abschnitt

Die Planungsunterlagen für den östlichen Trassenabschnitt zwischen Isar und Leuchtenbergring liegen ab sofort im Referat für Stadtplanung und Bauordnung in München aus, wie die Bahn mitteilt. Außerdem können sie online auf der Website der Zweiten Stammstrecke eingesehen werden.

Neue S-Bahn-Station am Ostbahnhof

Zuletzt hatte die Bahn die Planungen für den Streckenabschnitt angepasst. Eine wesentliche Änderung sei etwa die neue Lage der geplanten S-Bahn-Haltestelle auf der anderen Seite des Ostbahnhofs in der Friedenstraße, so die Bahn.

Zuvor war die Haltestelle am Orleansplatz angedacht. Doch unter anderem wegen schwieriger Bauarbeiten mitten im Stadtgebiet erwies sich das angedachte Konzept mit zwei Rettungsschächten als nicht tragfähig. Daher hat sich die Planung für diesen Streckenabschnitt verzögert.

Bürgerbeteiligung erwünscht

Am 19. Oktober 2021 informiert das Projektteam bei einer virtuellen Infoveranstaltung um 18.00 Uhr zum Ablauf des Planfeststellungsverfahrens und wie man sich daran beteiligen kann. Vom 25. bis 28. Oktober tourt außerdem ein Infostand durch Haidhausen, an dem Bahnmitarbeiter Fragen zu den Planungsunterlagen beantworten. Anwohnerinnen und Anwohner werden schriftlich zu den Veranstaltungen eingeladen.

Jeder mit "berechtigtem Interesse" kann Einwendungen erheben – also auch S-Bahn-Pendler, die nicht dort wohnen. Der SPD-Stadtrat Nikolaus Gradl hat sich die Pläne schon angesehen: "Offensichtlich hat es fünf Jahre gebraucht, bis die Bahn ihre Umplanungen im Münchner Osten in das formal vorgesehene Genehmigungsverfahren gebracht hat." Die Fraktion SPD/Volt fordert "eine adäquate Bürgerbeteiligung für Lehel, Haidhausen und Berg am Laim". 2028 soll die Strecke in Betrieb gehen.