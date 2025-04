Zweite S-Bahn-Stammstrecke: Baukosten knapp 10 Milliarden Euro

Die Kosten für Bayerns teuerstes Bauprojekt, die zweite Stammstrecke der Münchner S-Bahn, werden immer höher und nähern sich der Zehn-Milliarden-Euro-Marke. Der Baupreis für das Projekt wird inzwischen auf 9,369 Milliarden Euro geschätzt, wie heute im Landtags-Unterausschuss "Zukunft Stammstrecke" bekannt gegeben wurde.

Kosten für Projektmanagement steigen

Bis zum vergangenen Jahr war offiziell von Kosten in Höhe von knapp 7,7 Milliarden Euro ausgegangen worden. Die jetzt berechnete Steigerung liege im Wesentlichen im Bereich des Baupreisindexes. Teurer als zunächst erwartet seien inzwischen unter anderem die Kosten für das Projektmanagement und die Bauüberwachung anzusetzen.

Geplante Fertigstellung 2035

Bei den derzeit geschätzten Kosten wird es bei dem Projekt, das noch jahrelang nicht fertig ist, wohl nicht bleiben. Davon gehen alle Mitglieder des Unterausschusses aus. Das Ministerium räumte ein, dass es am Hauptbahnhof zu Verzögerungen auf der Baustelle kam. Dennoch zeigte man sich zuversichtlich, die anvisierte Fertigstellung 2035 einhalten zu können.

Die Stadt München um Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hatte zuletzt die sich immer weiter verzögernde Fertigstellung kritisiert, mit der inzwischen nicht mehr vor 2037 gerechnet wird.

Zehn Kilometer lang, bis zu 48 Meter tief

Die zweite Stammstrecke soll den S-Bahn-Verkehr in der Münchner Innenstadt verbessern. Sie soll auf rund zehn Kilometern und in bis zu 48 Metern Tiefe zwischen den Haltestellen Laim und Leuchtenbergring entstehen. In diesem Bereich entstehen fünf neue Bahnhöfe. Nach aktueller Planung der Bahn soll das Projekt zwischen 2035 und 2037 fertiggestellt werden. Die Bahn strebe eine Fertigstellung 2035 an. Die Baustelle laufe derzeit weitgehend reibungslos, sagte Ausschuss-Vorsitzender Jürgen Baumgärtner (CSU).