Zweite Parlamentswahl 2019: Warum Israel heute wieder wählt

Tel Aviv im April. Die Wahllokale hatten bereits ein paar Stunden geschlossen, als Benjamin Netanjahu eine Bühne betrat. Vor ihm standen seine Anhänger. Benjamin Netanjahu lächelte. "Ihr habt einen gigantischen Sieg herbeigeführt", sagt der israelische Premierminister. "Die Likud Partei ist dramatisch gewachsen. Das ist ein Wahnsinnserfolg. So etwas hat es noch nie gegeben."

An jenem Abend erklärte sich Benjamin Netanjahu zum Wahlsieger. Zum Anführer einer künftigen Koalition.

Bereits heute Nacht habe ich Gespräche mit den Vorsitzenden der rechten Parteien geführt. Unseren natürlichen Partnern. Sie haben bereits fast alle öffentlich bekannt gegeben, dass sie unserem Präsidenten empfehlen werden, dass ich die Regierung bilden werde." Benjamin Netanjahu im April

Ergebnis der Parlamentswahl vom April war knapp

Was Netanjahu an jenem Abend nicht sagte: Das Ergebnis der Parlamentswahl vom April war knapp. Das rivalisierende Wahlbündnis "Blau Weiß" vom früheren Armeechef Benny Gantz hatte genauso viele Parlamentssitze errungen wie Netanjahus Likud. Für eine Regierungsmehrheit brauchte Netanjahu einen alten politischen Weggefährten: Avigdor Lieberman und dessen Partei Israel Beitenu.

Avigdor Lieberman: In den 90er-Jahren Netanjahus Büroleiter. Später Verteidigungsminister unter Netanjahu. Schließlich: Politischer Rivale. Lieberman zeigte nach der Wahl im April klare Kante. Nur wenn endlich auch ultra-orthodoxe Juden zum Wehrdienst verpflichtet würden, würde er einer neuen Regierung beitreten.

Eine Ansage, die zum Problem wurde

"Wo steht geschrieben, dass Thora-Schüler nicht in der Armee dienen dürfen?", fragte Lieberman Mitte April. "Wer das nicht durchsetzen will, trägt die Verantwortung dafür, dass keine Regierung gebildet wird. Wenn wir uns entscheiden müssen, ob wir auf unsere Forderung verzichten oder stattdessen in der Opposition bleiben und es Neuwahlen gibt, dann entscheiden wir uns für die letzte Option."

Eine Ansage von Lieberman, die für Netanjahu zum Problem wurde. Denn zwei ultra-orthodoxe Parteien waren ebenso entschlossen. Sie lehnten Liebermans Forderung, mehr streng-religiöse Juden zur Armee einzuziehen, ab. Benjamin Netanjahu aber brauchte alle drei Parteien. Es waren stressige Wochen für den Premierminister. Er verhandelte buchstäblich bis zur letzten Minute. Bis zu jenem Abend Ende Mai.

Die Abgeordneten stimmten damals für die Auflösung ihres eigenen Parlamentes. Etwas kürzere Legislaturperioden sind in Israel nicht unüblich. Dass sich ein Parlament jedoch wenige Wochen nach der Wahl auflöst: Auch in Israel ein historischer Schritt.

Verhaltene Wahl-Begeisterung in Israel

Die Begeisterung vieler Israelis, erneut zu wählen, hält sich in Grenzen. Außerdem sind die Mehrheitsverhältnisse laut Umfragen kaum verändert. Nur ein Mann hat deutlich profitiert: Avigdor Lieberman. Laut Umfragen könnte seine Partei "Israel Beiteinu" diesmal doppelt so viele Mandate erringen. Mit der Schließung der Wahllokale um 21.00 Uhr deutscher Zeit wird mit ersten Prognosen gerechnet.