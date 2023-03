Zweite Münchner S-Bahn-Stammstrecke wird noch teurer

Der CSU-Abgeordnete Jürgen Baumgärtner ist nicht nur stellvertretender Vorsitzender des Stammstrecken-Untersuchungsausschusses im Landtag. Er leitet auch den Unterausschuss zur Baubegleitung der zweiten Stammstrecke und gehört außerdem der größten Regierungspartei in Bayern an. Umso überraschender seine Schätzung, die zweite Stammstrecke werde am Ende 14 Milliarden Euro kosten: "Es ist relativ leicht zu erklären: Ich habe einfach die Kosten und den Preissteigerungsindex dazu addiert."

Kosten fast verdoppelt

Das wäre dann fast eine Verdoppelung der bisher immer kommunizierten Kosten in Höhe von sieben Milliarden Euro. Erst am Donnerstag war ein Papier aus dem Verkehrsministerium bekannt geworden, das von Kosten in Höhe von 8,5 Milliarden Euro ausgeht. Das wird nicht reichen, glaubt auch Bernhard Pohl von den Freien Wählern. Er ist auch Vorsitzender des Stammstrecken-Untersuchungsausschusses: "Es kann sein, dass es acht Milliarden werden, es kann aber auch sein, dass es wesentlich mehr werden. Denn wir wissen ja nicht, wie sich die Inflation entwickelt, wie sich die Preissteigerungen entwickeln."

Grüne: Könnte noch teurer werden

Inge Aures von der SPD-Fraktion im Landtag traut sich überhaupt keine Prognose abzugeben. Aus ihrer Sicht sind ja schon die bisherigen Kostenplanungen kaum nachvollziehbar. "Weil die einen rechnen ohne Planungskosten, die anderen rechnen ohne Verzinsung. Also jeder hat eine andere Berechnungsmethode."

Martin Runge von den Grünen hat das Projekt schon immer für ein Milliardengrab gehalten. Seiner Ansicht nach wird hier viel getäuscht und getrickst: "Man ist gestartet mit einer Kostenangabe von 530 Millionen Euro. Mittlerweile sind wir bei 8,5 Milliarden. Es wird aber niemals zu halten sein, diese 8,5 Milliarden Euro."

Wenn die zweite Stammstrecke mehr Menschen vom Auto auf die Schiene locken solle, dann müsse der Takt verdichtet werden, sagt Runge. Einfach nur ein zusätzlicher Tunnel durch die Innenstadt reiche nicht: "Es hilft ja nichts, wenn der dichtere Takt dann auf den Außenästen nicht gefahren werden kann. Da müssen dann auch noch viele Milliarden Euro investiert werden."

CSU hofft auf Verständnis

Die AfD geht von Kosten in Höhe von 10 Milliarden Euro aus. Die FDP rechnet noch mit weit mehr, hält die 14 Milliarden Euro für realistisch. Ausschuss-Vize Jürgen Baumgärtner von der CSU ist sich dennoch sicher, dass die zweite Stammstrecke kommen wird, trotz der immensen Kosten. Denn er sieht keine Alternative: "Ich bin davon überzeugt, dass die Bürger das sehr wohl verstehen. Es wird alles teurer, weil der Preissteigerungsindex nicht einfach wegzudiskutieren ist." Umso wichtiger sei es nun, dass mit dem Geld der Bürgerinnen und Bürger gewissenhaft umgegangen werde.