"Zweite Meinung" zu Mängeln bei Bezirkskliniken liegt vor

Das Kurzgutachten ist bereits im Verwaltungsrat der Bezirkskliniken Mittelfranken vorgestellt worden. Es sollte einen "zweiten Blick" auf die Ergebnisse der bereits durchgeführten Sonderprüfung zur Situation der Bezirkskliniken werfen. Das Kurzgutachten mit dem Titel "Second Opinion" – also "zweite Meinung" wurde im Oktober vom Verwaltungsrat der Bezirkskliniken in Auftrag gegeben. Durchgeführt hat es eine Rechtsanwalts- und Steuerberatungskanzlei aus München.

Schlussfolgerungen nicht nachvollziehbar?

Wie die Bezirkskliniken Mittelfranken heute mitteilen, habe das Kurzgutachten "Teile der Schlussfolgerungen des Erstgutachtens – zumindest in der dortigen Schärfe – nicht nachvollziehen können." Weitere Einzelheiten geben die Bezirkskliniken dazu nicht bekannt, wie eine Nachfrage des Bayerischen Rundfunks ergab.

Erstgutachten nennt "erhebliche Mängel"

Öffentlich vorgestellt und diskutiert wird das aktuelle Kurzgutachten morgen in einer Sitzung des mittelfränkischen Bezirkstags in Ansbach. In der Sonderprüfung, deren Ergebnisse Mitte September vorgestellt wurden, hatten Rechtsanwälte und Wirtschaftsfachleute festgestellt, dass es in den Bezirkskliniken Lücken bei der Dokumentation sowie "erhebliche Mängel" bei Ausschreibung und Vergabe von Bauprojekten gegeben hatte. Demnach seien beispielsweise Aufträge ohne notwendige Ausschreibung an externe Berater vergeben worden.

Fristlose Entlassung

Die Ergebnisse dieser Sonderprüfung hatten schließlich dazu geführt, dass der damalige Vorstand der Bezirkskliniken, Helmut Nawratil zuerst freigestellt und dann fristlos entlassen wurde. Nach der gestrigen Verwaltungsratssitzung sagte der jetzige Vorstand der Bezirkskliniken, Matthias Keilen, in Bezug auf das neue Kurzgutachten: "Unabhängig davon, welchen Blick verschiedene Prüfer im Detail auf die Vorgänge in den vergangenen Jahren hatten, haben wir die Themen sorgfältig bewertet, wichtige Hinweise aufgenommen und daraus im letzten Jahr ein Maßnahmenpaket geschnürt, das wir systematisch und konsequent abarbeiten." Der Verwaltungsratsvorsitzende und Bezirkstagspräsident Armin Kroder (Freie Wähler) ergänzte: "Die kritischen Punkte der Sonderprüfung werden ernsthaft und engagiert bearbeitet."

Blick nach vorne gefordert

Das Ergebnis der Diskussion in der gestrigen Verwaltungsratssitzung fasste Kroder so zusammen: "Wir haben viele Sichtweisen nochmals intensiv diskutiert. Der Verwaltungsrat wird sich weiterhin über die veranlassten Maßnahmen berichten lassen, der Blick muss sich aber auch wieder nach vorne richten."