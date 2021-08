Zweite Klage am Kornberg: Auch LBV wehrt sich gegen Bike-Park

Die Kornberg-Klagen häufen sich: Nun will auch der Landesbund für Vogelschutz (LBV) gerichtlich gegen die Baugenehmigung für den geplanten Mountainbike-Trailpark am Kornberg beim Verwaltungsgericht Bayreuth vorgehen. Zuvor hatte bereits der Fichtelgebirgsverein angekündigt, Klage gegen die neue Moutainbike-Station am Großen Kornberg einzureichen. Auch die Initiative "Ruhe für den Kornberg" hat bereits eine Klage vorbereitet und ist mit einem Verband im Gespräch, ohne den die Initiative nicht klageberechtigt ist.

Baugenehmigung weißt "erhebliche Verfahrensfehler" auf

Mitte Juli hat das Landratsamt Wunsiedel die Baugenehmigung für den Trailpark erlassen. Wie es in einer Mitteilung des LBV heißt, weise der Bescheid des Landratsamtes nach Einschätzung des Naturschutzverbands aber erhebliche Verfahrensfehler und umfangreiche fachliche und inhaltliche Defizite auf.

"Wir erwarten, dass sich staatliche und kommunale Behörden in Eingriffsverfahren an gesetzliche Vorgaben halten. Dies ist bei der Erteilung der Baugenehmigung für den Mountainbike-Trailpark am Kornberg nicht der Fall." Helmut Beran, LBV-Geschäftsführer

Ohne Prüfung: Trailpark-Auswirkungen auf Fauna

Es sei beispielsweise nicht geprüft worden, ob sich durch den Eingriff der Erhaltungszustand der Bestände von Auerhuhn, Weißrückenspecht oder verschiedenen Eulenarten am Kornberg verschlechtere. Eine solche Prüfung sei jedoch Grundvoraussetzung für die Bewertung des Eingriffes. Außerdem enthalte die artenschutzrechtliche Prüfung erhebliche methodische Fehler.

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen offenbar nicht festgelegt

Auch sei in der Baugenehmigung nicht festgelegt, auf welchen Flächen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen geplant sind. Ebenso fehle eine rechtliche Sicherung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. Dies stelle, so LBV, einen massiven Rechtsverstoß dar.

"Für die Ausweisung der Wildschutzzonen hätte die Landschaftsschutzgebiets-Verordnung geändert und die verfügten Betretungsverbote in diese Verordnung integriert werden müssen." Helmut Beran, LBV-Geschäftsführer

Dass die Baugenehmigung keine Befreiung von Verboten der Landschaftsschutzgebiets-Verordnung enthalte, sei laut Naturschutzverband ebenfalls ein schwerwiegender Verfahrensfehler.

LBV sieht sich zu Klage gezwungen

Der LBV sehe sich daher gezwungen, Klage gegen die Baugenehmigung einzureichen, so LBV-Geschäftsführer Helmut Beran weiter. Der Naturschutzverband habe mehrfach auf Defizite im Planungsverfahren hingewiesen, doch die Baugenehmigung sei ausgesprochen worden, ohne die "erheblichen Mängel" beseitigt zu haben, heißt es weiter.

LBV sieht nicht sich als Verhinderer, sondern die Behörden

Damit keine vollendeten Tatsachen geschaffen würden, habe der LBV gleichzeitig einen Antrag auf Anordnung einer aufschiebenden Wirkung gestellt, heißt es in dem Schreiben des Naturschutzverbands weiter. Man wolle sich nicht den Schwarzen Peter als Verhinderer zuschieben lassen. Der Grund für mögliche Verzögerungen liege allein bei den zuständigen Behörden. Man könne von Behörden durchaus erwarten, dass sie naturschutzrechtliche Vorgaben in Planungsverfahren berücksichtigen. "Wenn dies nicht der Fall ist, wie beim Trailpark Kornberg, haben wir die Pflicht dies einzufordern, gegebenenfalls auch mit einer Klage", so Helmut Beran.