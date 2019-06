Zweite Hausdurchsuchung nach Bombendrohung in Cham

Im Fall der Bombendrohung gegen das Chamer Landratsamt Anfang Juni hat die Polizei ein zweites Haus in Neukirchen beim hl. Blut durchsucht. Das bestätigte Ludwig Kreitl von der Polizei in Furth im Wald dem BR.

Beweise und Spuren sichergestellt

Bei der Durchsuchung des Einfamilienhauses seien Beweise und Spuren gefunden worden, die zum Täter führen könnten, so Kreitl. Derzeit werte das Landeskriminalamt die Hinweise aus - Ergebnisse seien in vier bis acht Wochen zu erwarten. Bereits eine Woche nach der Bombendrohung hatte die Polizei ein erstes Haus in Neukirchen durchsucht - allerdings erfolglos. Über ein mögliches Motiv des Täters konnte Kreitl noch nichts sagen.

Sprengstoffhunde durchsuchten Landratsamt

Ein Zettel mit der Drohung war im Rathaus-Briefkasten von Neukirchen beim hl. Blut gefunden worden. Ob der Verfasser ein persönliches Problem mit der Behörde hatte, sei noch unklar. Nach der Bombendrohung mussten 300 Mitarbeiter der Behörde das Gebäude verlassen. Die Polizei hatte das Landratsamt mit sieben Sprengstoffhunden durchsucht. Eine Bombe war nicht gefunden worden.