Zweite große Bürger-Impfaktion in Dinkelsbühl

Am heutigen Samstag findet in Dinkelsbühl die zweite große caritative Bürger-Impfaktion in der Schranne in der Altstadt statt. Rund 1.000 Corona-Impfdosen von Biontech und Moderna stehen zur Verfügung. Den Pieks kann sich jeder zwischen 09.00 und 16.00 Uhr ohne Anmeldung abholen, der mindestens 12 Jahre alt ist. Die erste Impfaktion fand Ende Dezember statt.

Jugendliche können sich Boostern lassen

Auch Booster-Impfungen bei Jugendlichen sind diesmal möglich, erklärt Max Mattausch, der die Aktion mitorganisiert hat. Wichtig sei dabei nur, dass bei Impfungen von Minderjährigen beide Erziehungsberechtigten unterschreiben und bei Jugendlichen bis 15 Jahren auch mindestens ein Erziehungsberechtigter beim Impfen dabei ist. Vor knapp vier Wochen fand die erste Bürger-Impfaktion unter dem Motto "Wir für uns – Dinkelsbühl gegen Corona" statt. Wer dabei zum ersten Mal mit Moderna geimpft wurde, kann sich direkt bei der Aktion am Samstag die zweite Dosis spritzen lassen.

Aktion ehrenamtlich und caritativ

Möglich machen die Impfaktion ein Team von 60 Ehrenamtlichen, unter anderem bestehend aus Ärzten, Feuerwehrleuten, THW, Rotem Kreuz und Dinkelsbühler Vereinen. Damit möglichst viele zum Impfen bewegt werden, ist die Aktion mit einer Tombola und einem caritativen Zweck verbunden. Jeder Impfling erhält bei der Anmeldung ein Los und nimmt automatisch an einer Tombola teil. Wer von den Geimpften am Samstag beziehungsweise beim ersten Termin zwischen den Jahren gewonnen hat, wird in den kommenden Tagen auf der Homepage der Kinderzeche bekanntgegeben. Außerdem wird das Geld, das jeder Arzt bei einer Impfung verdienen würde an Dinkelsbühler Vereine und Organisationen gespendet, die besonders unter Corona-Pandemie gelitten haben.

Knapp 1.000 Impflinge bei erster Aktion

Ursprünglich war die zweite große Impfaktion in der Sporthalle des TSV Dinkelsbühl inklusive Drive-In geplant. Weil sich jedoch die Schranne, ein traditionelles Gebäude in der Altstadt, durch ihre Größe bei der ersten Impfaktion Ende Dezember bewährt hatte, findet auch die zweite dort statt. Hier könnten auch die Wartezeiten der frisch Geimpften unter Beobachtung stattfinden, anders als bei einem Drive-In, sodass dieser aus Sicherheitsgründen entfällt. Bereits bei der ersten Impfaktion standen 1.000 Impfdosen zur Verfügung, die fast vollständig aufgebraucht wurden. Mitorganisator Max Mattausch hofft daher auf eine ähnlich gute Resonanz wie beim ersten Mal.