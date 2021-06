Zweite EM-Partie in München: Sicherheitsmaßnahmen nachgeschärft

Die Polizei wird beim EM-Spiel am heutigen Samstag 1.500 zusätzliche Kräfte im Einsatz haben - verteilt über das Stadtgebiet. Das sind noch einmal 500 Beamtinnen und Beamte mehr als am Dienstag, darunter sind auch Spezialkräfte.

Dabei steht vor allem die Sicherheit rund um die Fußballarena im Vordergrund. Ein Vorfall wie am vergangenen Dienstagabend, als ein Motorschirm-Pilot von Greenpeace kurz vor Anpfiff der Partie gegen Frankreich ungehindert ins Stadion flog, soll sich nicht wiederholen.

Scharfschützen hatten Umweltaktivist im Visier

Die Sicherheitsbehörden gaben sich in ihrer Darstellung nach dem Vorfall alle Mühe, den Eindruck zu erwecken, die Lage unter Kontrolle gehabt zu haben. Scharfschützen hätten den Piloten bereits bei dessen Anflug im Visier gehabt, er hätte "großes Glück" gehabt, dass er nicht als möglicher Terrorist, sondern als Umweltaktivist eingeordnet wurde. Für die Entscheidung, ihn nicht "unter Beschuss" zu nehmen, hätte ein Zeitfenster von nur eineinhalb Minuten zur Verfügung gestanden.

Besondere Konzentration auf den Luftraum

Jetzt soll der Luftraum rund um das Stadion, wo ein Flugverbot gilt, vor und während des Spiels lückenlos überwacht werden. Eine besondere Aufgabe, so Innenminister Joachim Herrmann am Mittwoch, komme der Hubschrauberstaffel zu. Mindestens ein Hubschrauber werde dauerhaft über der Arena kreisen. Aus der Luft können auch mögliche Startplätze in der Umgebung gezielt überwacht werden.

Greenpeace fliegt nicht mehr über Menschenmassen

Von Greenpeace ist eine derartige Aktion allerdings nicht mehr zu erwarten. Die Umweltschutzaktion erklärte nach der glimpflich abgelaufenen Notlandung mit zwei leicht Verletzten, keine Flugaktionen mehr über Menschenmassen durchzuführen. Das ändert natürlich nichts an den verschärften Sicherheitsmaßnahmen. Münchens Polizeisprecher Andreas Franken sagte am Freitag, es werde am Spieltag eine erhöhte, sichtbare Polizeipräsenz geben, "sowohl am Boden als auch in der Luft".