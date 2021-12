Zweite Corona-Weihnacht: So feiern Kirchengemeinden

Die evangelische Bekenntniskirche im schwäbischen Gersthofen ist klein und gemütlich. An Heiligabend hätte das Coronavirus im dichten Gedränge allerdings leichtes Spiel, wenn nicht alle sehr aufpassen. Für die Kirchenverantwortlichen kein leichtes Unterfangen, hier Weihnachtsgottesdienste zu halten, ohne jemanden auszuschließen – und ohne jemanden zu gefährden.

Die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Bayern gibt Empfehlungen, aber lässt ihren Gemeinden zu viel Spielraum, meint Christian Wolf, Diakon in der Bekenntniskirche. Er hätte sich etwa gewünscht, dass eine "2G"- oder gar "2G plus"-Option besteht. "Oder dass die Landeskirche auch sagt: Wir zeigen Flagge. Und wir sagen, wir machen nach '2G' oder '2G plus' die Gottesdienste, weil das Impfthema das große Thema ist im Lande", sagt Wolf.

Auch im zweiten Corona-Jahr: "Es gibt keine Routine."

Der katholische Pfarrer Michael Witti in Feichten an der Alz geht den erwartbar größeren Besucherandrang an Weihnachten mit beachtlichen 21 Gottesdiensten an. Sein Team hilft ihm, aber ein Priester hat Corona. Abhilfe schafft ein Bildschirm und eine Kamera, die der Priester mit dem Handy steuert: Gottesdienste als Stream also, für die, die sich nicht in die Kirche trauen.

Jeder soll teilhaben dürfen, auch wenn das anstrengend sei in Zeiten wie diesen, sagt Pfarrer Witti: "Ich merke, dass dieses zweite Jahr der Pandemie jetzt einfach verdammt viel Kraft kostet. Es gibt keine Routine. Du musst alles neu organisieren. Du musst schauen, welche Vorgaben sind tagesaktuell und die ändern sich ständig."

Evangelischer Gottesdienst indoor und outdoor

In Pullach im Isartal plant der evangelische Pfarrer Martin Zöbeley einen Indoor-Outdoor-Gottesdienst. Gleichzeitig. Er wird am Fenster stehen und mal nach drinnen, mal nach draußen predigen. Anders als Diakon Christian Wolf in Gersthofen, findet es der Pfarrer gut, dass die Landeskirche ihm keine verbindlichen Vorgaben macht, "anders als im letzten Jahr", fügt er an.

Heuer entscheide der Kirchenvorstand vor Ort, wie gefeiert wird. "Und ich glaube, er kann das auch sehr gut selbst entscheiden. Ich sehe mich nicht als Erfüllungsgehilfe staatlicher Vorgaben", fügt er an. Freilich sollten die Gottesdienste so gefeiert werden, dass Gesetze eingehalten werden, "aber dass die Verkündigung im Vordergrund steht".